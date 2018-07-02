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Автомобіль відомого українського музиканта розчавило дерево (фото)

STYLERЗірки        02.07.2018 - 15:48
Фото: instagram.com/valeriy.drugarika
Фото: instagram.com/valeriy.drugarika

Співак показав наслідки негоди

Відомий український співак, лідер рок-гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин потрапив у прикру ситуацію. У результаті негоди на його автомобіль Volvo впала яблуня. Про це він розповів на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

По дорозі з фестивалю Lesia Grand Fest, який проходив в Житомирській області, співак заїхав провідати батьків. Вранці він побачив, що його кросовер опинився в полоні у великого дерева. Однак, за словами Харчишина, авто не сильно постраждало.

Фото: Яблуня на авто (instagram.com/valeriy.drugarika)

 

Фото: Яблуня на авто (instagram.com/valeriy.drugarika)

"А фестиваль #лесяграндфест був хороший, хоча і води було багато ...Сцена не впала, а ось яблуня не витримала. На диво, Volvo XC60 мужньо сприйняла удар долі", - написав співак.

"P. S. Відвідуйте батьків частіше, тому що навіть дерева ображаються", - відзначив Харчишин.

Скріншот поста (instagram.com/valeriy.drugarika)

Раніше повідомлялося, під Києвом дерево впало прямо на дорогу і розчавило автомобіль.

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Теги: Друга ріка, непогода, Валерий Харчишин
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