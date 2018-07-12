Бабуся екс-чоловіка Сєдокової заявила, що зірка "вкрала" дочку перед смертю чоловіка

Фото: Анна Сєдокова (facebook.com/SedokovaAnna)

За її словами, співачка заборонила йому бачитися з дитиною

Бабуся екс-чоловіка Анни Сеєокової Максима Чернявського Марина Петрівна продовжує розповідати про минуле співачки. На цей раз вона повідомила, що в свій час зірка позбавила свого іншого колишнього чоловіка Валентина Белькевича зустрічей зі старшою дочкою Аліною. Про це повідомляє StarHit.

За словами Марина Петрівна після розлучення Сєдокової з Белькевичем футболіст підписав дозвіл на виїзд Аліни з мамою за кордон.

"Пізніше Сєдокова попросила у Белькевича дозволу на виїзд уже на три роки. Мовляв, щоб кожен раз не бігати до нотаріуса. Валентин дав такий дозвіл. І Анна обірвала з ним будь-яке спілкування. Валентин мене знайшов і попросив телефон своєї дочки Аліни. Він подзвонив дівчинці кілька разів, а після цього Сєдокова змінила Аліні номер телефону", - розповіла Марина Петрівна.

За її словами, в 2013 році Белькевич подав до суду Лос-Анджелеса, щоб повернути його дочку з США в Україну.

"І він програв його, бо не минуло три роки, на які він дозволив дочці виїзд. Белькевич помер в серпні 2014 року. До смерті він дитину не бачив", - додала Марина Петрівна.

Нагадаємо, що Сєдокова страждає від нападок бабусі екс-чоловіка.

Анна Сєдокова вже півроку судиться з колишнім чоловіком Максимом Чернявським через опіки над спільною дочкою. В їх розбирання вклинилася Марина Чернявська - бабуся екс-дружина зірки. Вона намагається виставити зірку в негативному світлі і часто розповідає неприємні подробиці з її життя.

Що ви не знали про Аню Сєдокову