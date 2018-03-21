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"Балую його": Ані Лорак розкрила деталі особистого життя (фото)

STYLERЗірки        21.03.2018 - 10:47
Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)
Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Зірка розповіла про стосунки з чоловіком

Відома українська співачка Ані Лорак, яка регулярно виступає в Росії, розкрила деталі свого особистого життя і розповіла, як їй вдається зберегти гармонійні стосунки в сім'ї. Про це вона повідомила в інтерв'ю виданню Sobesednik.ru.

Співачка переконана, що необхідно завжди знаходити час для коханої людини.

"Кожен наш день проходить в листуванні по 25 разів. Дуже важливо тримати цю лінію зв'язку і не втрачати її. Як би ти не був зайнятий, потрібно завжди знаходити час для коханої людини", - вважає зірка.

Кароліна Куєк (справжнє ім'я співачки) не згодна, що з роками почуття між подружжям стають холоднішими. Вона запевнила, що в їх відносинах з чоловіком Муратом Налчаджиоглу за 12 років нічого не змінилося.

Кароліна Куєк з чоловіком Муратом Налчаджиоглу (instagram.com/anilorak)

"Балую його любов'ю, поцілунками, масажами, смачними сніданками. Він любить омлет з сиром. Коли я вдома, то часто його готую. Він теж любить мене дивувати. Може без приводу дарувати квіти. Мені це приємно ", - розповіла співачка.

Ані Лорак з чоловіком і донькою Софією (instagram.com/anilorak)

"Буває, я натякаю йому: от в тому магазині вже відкладено плаття, яке мені подобається. І він купує", - додала вона.

Ані Лорак з дочкою Софією (instagram.com/anilorak)

Нагадаємо, пара виховує 6-річну доньку Софію. На думку співачки, її дочці "поки зарано світитися".

Ані Лорак з дочкою Софією (instagram.com/anilorak)

Ані Лорак з дочкою Софією (instagram.com/anilorak)

До речі, Ані Лорак влаштувала тур по США.

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Теги: Ані Лорак
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