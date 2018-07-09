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"Вагітна?": Надя Дорофєєва здивувала шанувальників фігурою, яка змінилась (фото)

STYLERЗірки        09.07.2018 - 21:26
Фото: Надя Дорофєєва (facebook.com/nadya.dorofeeva)
Фото: Надя Дорофєєва (facebook.com/nadya.dorofeeva)

Зірка поділилася знімком з відпочинку

Українська співачка і вокалістка популярної групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва здивувала фанатів змінилася фігурою. Відповідним знімком, зробленим на відпочинку, зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Скріншот поста (instagram.com/nadyadorofeeva)

На фото Надя Дорофєєва позує в білизні. У зірки можна помітити невеликий животик, через що користувачі припустили, що співачка перебуває в цікавому положенні.

"Так. А звідки животик? Наїла?" - запитують в мережі.

"Ж*пу треба качати", - вважають користувачі.

"Ти що, вагітна?" - здивувалися фанати.

Раніше Надя Дорофєєва похвалилася відпочинком з чоловіком на Балі.

Надя Дорофєєва, солістка групи "Время и Стекло", а також сольний виконавець Володимир Дантес вирушили на відпочинок до Індонезії. Подружжя вже більше 3 днів відпочивають на пляжах сонячного Балі, звідки регулярно викладають фотографії в Instagram.

Під однією з численних фотографій Надія Дорофєєва зізналася, що не навчилася відпочивати.

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