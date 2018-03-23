Вагітна Олена Шоптенко показала зворушливе фото з чоловіком

Знімок вона опублікувала в соцмережі

Українська танцівниця і хореограф Олена Шоптенко, яка незабаром стане мамою, показала зворушливе фото з чоловіком. Знімок з чоловіком вона опублікувала у соцмережі Instagram.

"Так, а тепер давай серйозно! Ну, може ж бути у нас хоч одна спільна серйозна фотографія!" - написала під фото Алена.

Фото: Олена Шоптенко з чоловіком (instagram.com/alena_shoptenko)

Шанувальники дуже зраділи фотографії, так як Альона не афішує особисте життя і відреагували в коментарях.

"Такі справжні", - написала nadezhdadoroshchuk.

"Які ж ви класні", - відреагував dmitrijbelogub.

"Милашки", - написала lubinskaiaelena.

"Це щастя", - написала vvknvd18.

"Такі грайливі", - висловилася sashkokhlistun1990.

Скріншот коментарів (instagram.com/alena_shoptenko)

Фото: День Святого Валентина (instagram.com/alena_shoptenko)

Як раніше писав Styler, відомий український хореограф і учасниця проекту "Танці з зірками" Олена Шоптенко показала свій кругленький животик.

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