Вагітна Джамала розповіла, де збирається народжувати

Виконавиця повинна народити вже в квітні

Відома українська співачка Джамала, яка перемогла на Євробаченні 2016, незабаром готуватися перший раз стати мамою. Зірка розповіла, що буде народжувати в Україні. Цією новиною вона поділилася в інтерв'ю журналу ELLE.

"Народжувати буду в Україні. Я довіряю людям, яких добре знаю. Мене спостерігає лікар, з яким я консультуюся вже сім років", - розповіла Джамала.

Фото: Джамала стане мамою (instagram.com jamalajaaa)

За її словами, варіант пологів закордоном навіть не обговорювалося.

"Кажуть, що там умови кращі. Деякі хочуть народжувати в Америці, щоб у дитини відразу було громадянство. Мені це не потрібно. Якщо раптом моя дитина потім вирішить туди поїхати вчитися – будь ласка. Але мені б дуже хотілося, щоб діти, навіть їдучи в іншу країну для здобуття освіти, потім поверталися і працювали на розвиток України", - зізналася зірка.

Джамала повідомила, що чекає появи первістка вже в квітні, але його ім'я поки тримається в секреті.

Фото: Співачка народить у квітні (facebook.com-jamalaofficial)

"Ні, про це я поки не хочу говорити, розкривати секрет не буду. Варіанти імен є, але можу сказати лише, що воно буде кримсько-татарським", - зазначила Джамала.

Цікаво, що в декрет співачка йти не планує.

"Так, це правда, в наступному місяці починаються прямі ефіри "Голоси". Виходить, що декрету не буде. З 1+1 ми ще не обговорювали, які можуть бути варіанти, але щось придумаємо. Якщо так співпаде, що під час прямого ефіру я буду народжувати, хотілося б, щоб мене замінив мій продюсер Ігор Тарнопольський. Це можуть бути і колеги-музиканти, і хтось з моєї команди — загалом, люди, які знають мої смаки і те, як я займалася зі своїми подопечнымы", - резюмувала знаменитість.

Нагадаємо, що вагітна Джамала знялася зворушливою фотосесії.

Дізнайся більше про Джамалу (video.rbc.ua)