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Вагітна Іриша Блохіна повідомила стать дитини

STYLERЗірки        29.05.2018 - 11:34
Фото: Іриша Блохіна (instagram.com)
Фото: Іриша Блохіна (instagram.com)

35-річна спортсменка вагітна вдруге

Український музикант, актриса, тренер, ведуча телевізійної передачі "Великий футбол" Іриша Блохіна, яка зараз вагітна другою дитиною, розповіла, кого чекає. 35-річна спортсменка зараз знаходиться на сьомому місяці вагітності.

З нагоди швидкого поповнення в сімействі Іриша влаштувала бейбі-вечірку, на якій і дала зрозуміти, що чекає на дівчинку, так як вони з чоловіком прокололи величезний чорний кулька, з якої вилетіло безліч рожевих.

Другу дитину Іриша Блохіна планує народжувати в Україні, хоча перша Жаклін, з'явилася на світло в клініці США, в Лос-Анджелесі.

 

it's A GIRL #babyshower #proudparents @toplevelofficial

Публікація від Ireesha Blohina (@ireesha_b)

Відео: Іриша Блохіна (instagram.com/ireesha_b)

Раніше Блохіна опублікувала відео з дочкою на прогулянці, в ролику видно помітно кругленький животик спортсменки.

 

Публікація від Ireesha Blohina (@ireesha_b)

Нагадаємо, що Іриша Блохіна розповіла, як повідомила чоловікові про вагітність.

 

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Теги: вагітність
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