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"Бейонсе, посунься!": Ані Лорак шокувала відвертим фото в образі Мата Харі

STYLERЗірки        04.07.2018 - 10:05
Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)
Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Зірка здивувала шанувальників новим знімком

Відома українська співачка Ані Лорак, яка веде активну кар'єрну діяльність в Росії, знову анонсувала своє шоу "Діва". На своїй сторінці у соцмережі Instagram співачка поділилася відвертим знімком в образі чи то Мата Харі, чи то Клеопатри.

На фото Кароліна Куєк з'явилася у відвертому костюмі, який прикриває виключно інтимні зони.

Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Знімок виконавиці прокоментували багато користувачів мережі:

"О, Боже! Це світовий рівень! Ви - прекрасні! Бейонсе, посунься!".

"Богиня".

"Клеопатра".

"Шахерезада".

"Ангел на землі... Більше немає слів!".

"Неймовірна".

"Це образ Мата Харі?".

"Воу! Навіщо так гаряче?".

"Що з ліфом? Чашки різної величини, чи це я чогось не зрозуміла".

"Мата Харі".

"Афродіта".

"Відфотошопили звичайно".

"Ви взагалі в курсі, що ця дівчина була куртизанкою, або вам такі образи подобаються?".

"Клеопатра нервово курить в стороні! Кожне фото - це твір мистецтва, у Вашого чоловіка напевно чистий карма, такий скарб відхопити".

"Та вже голяка, чого б і ні?!".

Скріншот коментарів (instagram.com/anilorak)

До речі, Ані Лорак похвалилася селфі зі спортзалу.

Diva Ані Лорак (відео: STYLER.rbc.ua)

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