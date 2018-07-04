"Бейонсе, посунься!": Ані Лорак шокувала відвертим фото в образі Мата Харі

Зірка здивувала шанувальників новим знімком
Відома українська співачка Ані Лорак, яка веде активну кар'єрну діяльність в Росії, знову анонсувала своє шоу "Діва". На своїй сторінці у соцмережі Instagram співачка поділилася відвертим знімком в образі чи то Мата Харі, чи то Клеопатри.
На фото Кароліна Куєк з'явилася у відвертому костюмі, який прикриває виключно інтимні зони.
Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)
Знімок виконавиці прокоментували багато користувачів мережі:
"О, Боже! Це світовий рівень! Ви - прекрасні! Бейонсе, посунься!".
"Богиня".
"Клеопатра".
"Шахерезада".
"Ангел на землі... Більше немає слів!".
"Неймовірна".
"Це образ Мата Харі?".
"Воу! Навіщо так гаряче?".
"Що з ліфом? Чашки різної величини, чи це я чогось не зрозуміла".
"Мата Харі".
"Афродіта".
"Відфотошопили звичайно".
"Ви взагалі в курсі, що ця дівчина була куртизанкою, або вам такі образи подобаються?".
"Клеопатра нервово курить в стороні! Кожне фото - це твір мистецтва, у Вашого чоловіка напевно чистий карма, такий скарб відхопити".
"Та вже голяка, чого б і ні?!".
Скріншот коментарів (instagram.com/anilorak)
До речі, Ані Лорак похвалилася селфі зі спортзалу.
Diva Ані Лорак (відео: STYLER.rbc.ua)