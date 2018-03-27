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"Без грошей і підтримки": DZIDZIO розповів про самотність в дитинстві

STYLERЗірки        27.03.2018 - 20:16
Фото: DZIDZIO (instagram.com/dzidzio)
Фото: DZIDZIO (instagram.com/dzidzio)

Артистові довелося дуже нелегко

Відомому українському співакові DZIDZIO (Михайло Хома) довелося рано вчиться самостійності. Про самотність в дитинстві артист розповів Viva.

Виявилося, що в 13 років співак втратив батька, а його мама поїхала на заробітки в Португалію

В інтерв'ю журналу артист розповів про своє непросте дитинство. Батько співака помер, коли Дзідзьо було 13 років. Мама була змушена поїхати на заробітки в Португалію.

"Я навчився сам жити і бути самостійним. Я знаю, що за мене ніхто нічого не зробить. Коли у мене помер тато, а мені тоді було 13 років, мама від того, що не могла собі дати ради з дітьми, сама, без грошей і підтримки, виїжджає до Португалії на заробітки. Важкі роки, кінець 90-х, коли людям дійсно не було як і за що утримувати сім'ї. я згадую: коли в той час мої друзі говорили "я зараз татові подзвоню", або "мене мама кличе, я повинен піти поїсти" - не було кому мене покликати і кому передзвонити. Думаю: "Ну, а до кого я повинен звернутися? Де моя мама, де мій тато?"- поділився DZIDZIO.

Артист розповів, що його мама до сих пір живе в Португалії і він дуже хоче приїхати до неї в гості.

"Жодного разу у неї вдома в Португалії не був. Минуло 18 років. Мені вже навіть самому перед собою соромно і незручно", - сказав співак.

До речі, DZIDZIO виграв суд у своїх "двійників"-плагіаторов.

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Теги: DZIDZIO
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