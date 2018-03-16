"Без розпізнавальних знаків": музиканти гурту Бумбокс презентували новий вініл

Музична концепція платівок залишилася без змін - це міні-альбоми, EP

"Люди" і "Голий Король" - це третя і четверта платівки гурту Бумбокс, що вийшли на вінілі. Раніше були виданi альбоми "Середнiй Вiк" і "Термiнал Б".

Вихід вінілу "Люди" і "Голий Король" - логічне поповнення ланцюжка фізичних носіїв: обидва міні-альбоми раніше виходили на касетах і компакт-дисках. Друк і мастеринг платівок "Люди" і "Голий Король" зроблено в Італії, поліграфія - в Україні. Платівки важать 180 грамів: це так званий важкий вiнiл, на радість аудіофілів.

Фото: Презентація вінілу гурту "Бумбокс" (прес-служба)

Над оформленням платівки "Люди", як і однойменного туру, працювали художник Евеліна Яцеленко і фотограф Соня Плакидюк. "Люди" вийшли в подвійному конверті, на чорному вінілі. В оформленні внутрішнього конверту використовуються кадри зі зйомок лірик-відео "Люди", що не увійшли до оформлення касет і CD.

Чому гурт не використала стандартний конверт? Відповідь очевидна: в цьому випадку з шести музикантів ви побачили б тільки Андрія Хливнюка, чиє фото розміщено на обкладинці і Валентина Матіюка, що прикрашає задню сторону конверту. Конверт із розворотом надав можливість розмістити фотографії всіх музикантів і не відійти від оригінальної концепції оформлення.

Фото: Презентація вінілу гурту "Бумбокс" (прес-служба)

Обкладинка альбому "Голий Король" - перша в історії гурту, на якій немає ніяких розпізнавальних знаків. Зупинка громадського транспорту на Позняках є, античні боги є, а назви немає. І якщо касета і CD виходили "інкогніто", вініл за старою традицією забезпечили стікером, на якому перераховані пісні-хіти.

В оформленні конверта і яблука пластинки використані роботи Олексія Кондакова з циклу "Повсякденне життя богів", що отримав всесвiтнє визнання. Сама платівка білого кольору. На внутрішньому конверті розміщена інформація про те, ким і де записувався "Голий Король", трек-лист і фотографії Дмитра Шитко (Андрій Хливнюк на сцені) і Саші Люфта (Андрій Хливнюк на тлі напису Бумбокс).

Фото: Презентація вінілу гурту "Бумбокс" (прес-служба)

Музична концепція платівок залишилася без змін - це міні-альбоми, EP. На платівці "Люди" п’ять пісень: "Люди", "Мала", "Вихід", "Рок-н-рол" та "Злива", записана разом із Джамалою та Дмитром Шуровим. Пісня "Люди" протрималася в радіочартах 42 тижні - такого в історії української музики не траплялося з 2005 року (за даними ФДР). На платівці "Голий Король" шість пісен: "Голий Король", "Сталевi квiти", "Болєльщік", "Колишня", "Вечiр в Рiо" feat O.Torvald, "Люди" (акустика).

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