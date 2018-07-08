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"Шалено крута": Каменських вразила фанатів своєї "втомою" (фото)

STYLERЗірки        08.07.2018 - 15:30
Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)
Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Співачка вирішила повернутися до колишнього образу

Відома українська співачка вразила своїх фанатів своєї "втомою" від експериментів із зовнішністю. Відповідний пост вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.

"Я завжди мрію", - підписала вона знімок.

Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)

Слід уточнити, що саме фото знайшло досить бурхливий відгук від шанувальників Каменських, оскільки на ньому можна помітити "фірмову" зачіску співачки.

Також Коменских позує у звичному для себе образі – спортивних кросівках, майці і чорних штанях.

"Як тобі класно з кучериками. Ніколи не ріж волосся", - сказала користувач Зоя Тригуба.

"Набираєш форму. Кучерики з поверненням", - уточнив юзер Ерлан Залуслан.

"Шалено крута. Волосся шикарне. Ці кучері змушують хвилюватися", - сказав користувач Олексій Ходаков.

"Красуня. Мені дуже подобається твій стиль, твоя сексуальна фігура і волосся. Якби я була чоловіком, то взяла тебе б в сім'ю", - сказала юзер Аліна Марисик.

Фото: скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

До речі, українська виконавиця NK (Настя Каменських) відправилася на відпочинок в Голлівуд. Фотографії відповідного характеру опубліковані в профілі дівчини.

На знімках видно, що артистка гуляє по вулицях Беверлі Хілз в джинсах на високій посадці, на тонких шпильках і в чорній маєчці.

У сторіс Насті Каменських також публікувалися "голі" фотографії, на яких артистка повністю оголена. Згідно з хронологією публікацій дівчина спочатку подивилася міські пейзажі, після чого відправилася в готель, де відпочивала в купальнику.

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Теги: Настя Каменських, співачка, Украина
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