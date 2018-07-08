"Шалено крута": Каменських вразила фанатів своєї "втомою" (фото)

Співачка вирішила повернутися до колишнього образу

Відома українська співачка вразила своїх фанатів своєї "втомою" від експериментів із зовнішністю. Відповідний пост вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.

"Я завжди мрію", - підписала вона знімок.

Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)

Слід уточнити, що саме фото знайшло досить бурхливий відгук від шанувальників Каменських, оскільки на ньому можна помітити "фірмову" зачіску співачки.

Також Коменских позує у звичному для себе образі – спортивних кросівках, майці і чорних штанях.

"Як тобі класно з кучериками. Ніколи не ріж волосся", - сказала користувач Зоя Тригуба.

"Набираєш форму. Кучерики з поверненням", - уточнив юзер Ерлан Залуслан.

"Шалено крута. Волосся шикарне. Ці кучері змушують хвилюватися", - сказав користувач Олексій Ходаков.

"Красуня. Мені дуже подобається твій стиль, твоя сексуальна фігура і волосся. Якби я була чоловіком, то взяла тебе б в сім'ю", - сказала юзер Аліна Марисик.

Фото: скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

До речі, українська виконавиця NK (Настя Каменських) відправилася на відпочинок в Голлівуд. Фотографії відповідного характеру опубліковані в профілі дівчини.

На знімках видно, що артистка гуляє по вулицях Беверлі Хілз в джинсах на високій посадці, на тонких шпильках і в чорній маєчці.

У сторіс Насті Каменських також публікувалися "голі" фотографії, на яких артистка повністю оголена. Згідно з хронологією публікацій дівчина спочатку подивилася міські пейзажі, після чого відправилася в готель, де відпочивала в купальнику.

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