"Неймовірно талановита": Каменських потрясла словами про Україну на Юрмалі (відео)

Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)

Співачка приголомшила не тільки словами про Україну, але й зовнішнім виглядом

Відома українська співачка і шоувумен Настя Каменських зізналася, що Україна є "неймовірно талановитоюї" країною. Відповідний відеозапис опублікована на сторінці "Все Всегда Везде" на сторінці Instagram.

"Я дуже давно, як й інша будь-яка дівчинка, хотіла спробувати себе в сольному плаванні. І я дуже рада, що у мене такий крутий напарник, який мене підтримав і сказав "а давай спробуємо. Ти там свої справи поробиш, я свої", - сказала вона.

Також Каменських розповіла, чому вважає Україну "шалено талановитою" країною.

"Україна талановита країна. Шалено талановита. У минулому сезоні "Х-фактора" було багато талановитих людей. Але в цьому році – це просто щось неймовірне. Чесно", - підкреслила вона.

Звернемо увагу, що співачка здивувала своїм відвертим вбранням.

Допис, поширений Все Завжди Скрізь (@vsevsegdavezde) 20 Лип 2018 р. о 2:21 PDT

Відео: Каменських розповіла про таланти в Україні (instagram.com/vsevsegdavezde)

До речі, відома українська співачка Настя Каменських, яка почала сольну кар'єру під псевдонімом NK, і часто виступає в Росії, вирушила в Юрмалу на музичний фестиваль радянської та латвійської співачки Лайми Вайкуле "Рандеву".

В Instagram Stories співачка опублікувала відео репетиції, на якому вона виконує україномовну пісню "Тримай". Також зірка показала, в якому вигляді з'явилася на церемонії відкриття.

Каменських вибрала для заходу відверте вбрання. Зірка одягнула напівпрозору чорну блузку в червоний і жовтий "горошок", ультракороткі чорні шорти, під якими не важко розгледіти сідниці Каменських.

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