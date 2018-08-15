"Завдяки випробуванням": Ані Лорак поділилася емоціями після "зради" чоловіка

Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Співачка оригінально подякувала за ворогів і вчителів

Українська співачка Ані Лорак, яка активно будує свою кар'єру в Росії, опублікувала зворушливий ролик на своїй сторінці в Instagram, в якому дуже неоднозначно висловилася про кризу, яка відбувається зараз в її особистому житті.

Співачка подякувала своїй команді за підтримку, а також написала, що вона вдячна Богові за ворогів і вчителів.

Публікація від Ані Лорак (@anilorak) 13 Сер 2018 в 3:48 PDT

"За все, що у мене є, я вдячна Богу! За друзів і ворогів, вчителів і помічників. Завдяки випробуванням я є тією людиною, якою я є зараз. Будь-який успіх - це командний результат. Спасибі кращій команді, яка йде зі мною по життю. Ваші здібності безмежні. Моя любов до вас безмежна", - так Ані Лорак підписала відео.

Шанувальники підтримують улюблену артистку і закликають її забути про "зраду чоловіка" і жити далі.

Скріншот коментарів (instagram.com/anilorak)

Також стало відомо, що 15 серпня у Ані Лорак та її чоловіка Мурата річниця весілля. Вони одружилися 15 серпня 2009 року. У 2011 році у них народилася дочка.

Пара познайомилася в 2005 році в Анталії на відпочинку. Через рік Мурат переїхав в Україну і зробив артистці пропозицію. Весілля закохані відсвяткували два рази. Спочатку скромно розписалися у центральному РАГСі Києва, а потім влаштували пишне весілля в Туреччині.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що чоловіка артистки помітили в обнімку з молодою жінкою. А пізніше знайомі Ані Лорак розкрили деталі "зради" її чоловіка.

Також ми повідомляли про те, що "коханка" чоловіка Лорак розкрила правду про стосунки з Муратом

Відео: РБК-Україна