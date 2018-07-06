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"Бог" голосом DZIDZIO закликав не порушувати ПДР (вiдео)

STYLERЗірки        06.07.2018 - 06:45
Фото: гурт DZIDZIO (dzidzio.com)
Фото: гурт DZIDZIO (dzidzio.com)

Фронтмен DZIDZIO озвучив серію соціальних роликів

Колоритний фронтмен українського гурту DZIDZIO Михайло Хома озвучив серію соціальних анімованих роликів, в яких розповідається про причини смерті в ДТП.

Анімаційні ролики були запущені громадською організацією "Traffic Challenge" у рамках соціальної інформаційної кампанії "Постривай!", яка в свою чергу запустилася в підтримку безкоштовної освітньої платформи з безпеки дорожнього руху FRoSH (First Road Safety HUB - перший онлайн тренінговий центр з безпеки дорожнього руху).

Відео: соціальний ролик з озвучкою Михайла Хоми (youtube.com/Traffic Challenge)

У відеороликах показані причини загибелі людей в аваріях, а "бог", якого озвучив Михайло Хома, в пісенній формі закликає водіїв та пасажирів не робити дурниць на дорозі: не перевищувати швидкість, не сідати за кермо "під градусом", не ігнорувати ремені безпеки автокрісла для дітей, не забувати одягати шолом мотоциклістам.

Відео: соціальний ролик з озвучкою Михайла Хоми (youtube.com/Traffic Challenge)

Всього п'ять таких роликів. Варто відзначити, що якість графіки знаходиться на гідному рівні, сюжети подані у жартівливій формі, а озвучка записана співаком, у звичній для шанувальників DZIDZIO манері.

Соціальні відеоролики проекту "Стривай!" будуть поширюватися в кінотеатрах, на телебаченні та інтернет-ресурсах.

DZIDZIO - це українська поп-група, заснована в 2009 році. Виступає в жанрі "комедійного антигламурного попа". Пісні написані в гумористичному форматі, в них використовуються суржик і іноді ненормативна лексика.

До речі, інша українська група KAZKA дебютировала з сольним концертом.

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Теги: Дзидзьо, группа
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