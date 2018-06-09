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"Богемно": українців підкорило приголомшливе перевтілення Монатіка і Потапа (відео)

STYLERЗірки        09.06.2018 - 12:32
Фото: (facebook.com/MONATIK.Official)
Фото: (facebook.com/MONATIK.Official)

Співаки приміряли неординарні вбрання для нового фільму

Несподіване перевтілення відомих українських виконавців Дмитра Монатіка і Потапа викликало бурхливу реакцію в мережі. Відповідне відео Монатік розмістив на своїй сторінці в Instagram.

"Третій тизер фільму "Скажене весілля", - сказав він.

Слід уточнити, що на самих кадрах видно Потапа і Монатіка в рясах священиків з кадилом. Через кілька секунд після уявного подиву, вони починають несамовито танцювати.

Відео: Монатік і Потап в образі священиків (instagram.com/monatik_official)

У той же час користувачі мережі уточнили, що співакам йде новий наряд, і що сам фільм, судячи з усього, буде дуже смішним.

"Ну це капець. Наш Монатік і в церковних справах вогонь", - сказала користувач Лана Донецька.

"Богемно", - впевнено юзер Максим Малайзер.

"Давно я так не сміялася. Вам йде наряд", - підкреслила користувач Жанна Селіванова.

"Діма, ти самий яскравий. Під твої пісні хочеться творити", - сказав юзер Єгор Волощук.

"Це вже занадто. З таким жартувати не можна, хлопці. Будете нести випробування. З церквою і священним інструментарем не можна приколи гнути. Вам респект, але ви тут перегнули", - сказав користувач Валерій Кушнір.

Фото: скріншот коментарів (instagram.com/monatik_official)

До речі, популярний український співак і продюсер Олексій Потапенко (Потап) здивував шанувальників несподіваним перетворенням. Слід уточнити, що на них співака можна впізнати насилу: завдяки зусиллям гримерів, Потап перетворився на батюшку. На ньому видно відповідну рясу, хрестик, бороду і капелюх. Схожа ситуація спостерігається й зі співаком Монатиком, однак його борода була справжньою.

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Теги: Потап, Дмитрий Монатик, Сеть
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