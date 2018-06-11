"Богиня": Могилевська вразила шанувальників розкішним відео

Співачка поділилася спокусливим роликом
Популярна українська співачка і продюсер Наталя Могилевська, якій нещодавно вдалося схуднути на 25 кілограмів, поділилася з шанувальниками розкішним відео. Відповідний ролик зірка опублікувала на своїй сторінці в соцмережі Instagram.
"Новий сезон - нове натхнення..." - написала співачка.
На відео зірка позує на дивані, демонструючи стрункі й підтягнуті ноги в короткій сукні.
Вона також поділилася фотографією зі зйомок.
Скріншот поста (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Відео: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Ролик прокоментували багато користувачів мережі:
"Божественна".
"Дуже жіночна, я захоплююся Вами! Дякую за мотивацію".
"Красуня!".
"Нереальна".
"Наталі, ви шикарна!".
"Красуня".
"Красива, з кожним роком все привабливіша".
"Прекрасна".
"Богиня".
Скріншот коментарів (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
До речі, користувачі мережі захопилися новим образом Могилевської.
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