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"Богиня": Могилевська вразила шанувальників розкішним відео

STYLERЗірки        11.06.2018 - 23:12
Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Співачка поділилася спокусливим роликом

Популярна українська співачка і продюсер Наталя Могилевська, якій нещодавно вдалося схуднути на 25 кілограмів, поділилася з шанувальниками розкішним відео. Відповідний ролик зірка опублікувала на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

"Новий сезон - нове натхнення..." - написала співачка.

На відео зірка позує на дивані, демонструючи стрункі й підтягнуті ноги в короткій сукні.

Вона також поділилася фотографією зі зйомок.

Скріншот поста (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Відео: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Ролик прокоментували багато користувачів мережі:

"Божественна".

"Дуже жіночна, я захоплююся Вами! Дякую за мотивацію".

"Красуня!".

"Нереальна".

"Наталі, ви шикарна!".

"Красуня".

"Красива, з кожним роком все привабливіша".

"Прекрасна".

"Богиня".

Скріншот коментарів (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

До речі, користувачі мережі захопилися новим образом Могилевської.

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