"Великий шлях": Сергій Бабкін розповів деталі свого грандіозного туру

Сергій Бабкін (фото: прес-служба музиканта)

Сергій Бабкін вже в листопаді відправиться у великий тур в підтримку нового альбому

Сергій Бабкін вже у вересні випустить свій 13-й за ліком і перший повністю україномовний альбом "Музасфера". Крім того, Сергій вже працює над україномовною програмою, яку він представить у грандіозному турі містами нашої країни.

Тур розпочнеться у другій половині листопада, триватиме більше трьох місяців і закінчиться в лютому 2019 року. За цей час Бабкін відвідає 24 міста.

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"Новий альбом - це і є великий сюрприз для моїх слухачів. Я, як мені здається, у чомусь подібний воді, приймаю різні форми, в залежності від судин, де перебуваю. Тому поки я дійсно хотів би зробити свою програму україномовною, але не виключено, що завтра моя думка зміниться (посміхається). Тому тільки в листопаді ви побачите і дізнаєтеся, якою вона буде, тоді, коли буде пройдено весь великий шлях підготовки до концерту!" - розповів Бабкін в коментарі Styler.

Сергій Бабкін - Хто далі йде

Додамо, що в трек-лист платівки увійдуть легендарні "Де би я", "Хто далі йде" і ще 12 нових пісень, які створюють неймовірну атмосферу, в яку можна буде зануритися на концерті: світ ідей, музики і містики Бабкіна.

Раніше в мережі з'явилися пристрасні фото Сергія та Сніжани Бабкіних в ліжку.

Відео: РБК-Україна