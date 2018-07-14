"Боротьба з власними демонами": популярна українська рок-група презентувала новий кліп

Саша Чемеров (фото: Top Media Communication)

Зйомки "Purge" проходили в покинутому місті неподалік від Солтон-Сі на півдні Каліфорнії

Популярна україно-американська рок-група The Gitas, створена екс-вокалістом "Димної Суміші" Сашею Чемеровим, презентувала новий кліп на пісню "Purge".

Режисером кліпу стала Оксана Задорожна, а його зйомки проходили в Мецці - покинутому місті неподалік від солоного озера Солтон-Сі на півдні Каліфорнії.

"Purge" - це акт очищення шляхом руйнування, тому концепція відео – боротьба з власними демонами. Іноді смиренність є закликом до різанини. Ви маєте бути досить сильними, аби пізнати свою темну сторону і відпустити біль", - прокоментував ідею відео Чемеров.

The Gitas - Purge

По інформації видання MusicInUA, адіоробота, на яку було знято відео, стала лід-синглом однойменного міні-альбому, реліз якого запланований на кінець 2018 року.

Почути наживо "Purge", а також інші роботи The Gitas можна буде вже 27 липня в київському "Зеленому Театрі".

Додамо, що не так давно The Gitas і "Бумбокс" розродилися кліпом на спільний трек "Тримай мене". Під час презентації відео, яка відбулася в Києві 5 липня, лідери груп Андрій Хливнюк і Саша Чемеров розповіли, що давно тримали в голові ідею записати спільну композицію і ось, нарешті, її вдалося втілити в життя.

Ну, а відео музиканти знімали відразу на двох континентах. Частина, де фігурує Хливнюк, була знята в Україні, частина - на півдні Італії: в Неаполі, Помпеях і по дорозі в покинуте місто Краків. А частина Чемерова була знята в різних частинах Каліфорнії - Big Bear Mountain, Pyramid Lake і трохи пустелі біля Palm Springs.

Знімали хлопці, до речі, на камери GoPro, тому фактично вийшло музичне роуд-муві, дуже щире, без постановочних сцен і професійних акторів, про життя як вона є.

Презентація кліпу на спільну пісню "Бумбокс" і The Gitas