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Борода, сиве волосся і хрест: Потап здивував шанувальників перевтіленням (фото)

STYLERЗірки        02.06.2018 - 15:55
Фото: Потап (instagram.com/realpotap)
Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

Виконавця помітили в далеко не нарядному одязі

Популярний український співак і продюсер Олексій Потапенко (Потап) здивував шанувальників несподіваним перетворенням. Відповідне фото він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

"Ролі в нас з Монатіком невеликі, але дуже смішні. Дивіться восени", - підписав він знімки.

Слід уточнити, що на них співака можна насилу впізнати: завдяки зусиллям гримерів, Потап перетворився на батюшку. На ньому видно відповідну рясу, хрестик, бороду і капелюх.

Схожа ситуація спостерігається і з співаком Монатіком, однак його борода була справжньою.

 

Фото: перетворення Потапа і Монатіка (instagram.com/realpotap)

Зовнішній вигляд виконавців викликав справжній ажіотаж серед користувачів мережі, які висловили думку, що співакові дуже йде борода.

"Дуже йде. Замовити Сорокоуст захотілося", - сказала користувач Ганна Чигиринська.

"Я як раз їла бутерброд і він тепер на підлозі. Трохи не вдавилась", - підкреслив юзер Люду Чорна.

"Вийшов чудовий такий отець Олексій", - сказав користувач Дмитро Мельник.

"Відпусти мені батюшка гріхи, так скоріше. Щоб хіпстери і панки, ці фешн мавпочки...", - сказав юзер Богдан Соломка.

"Олексій, ну ви просто викапаний преподобний Потапій. Так адже можна і перекваліфіковуватися", - підкреслила користувач Аліна Пензиенко.

Фото: скріншот коментарів (instagram.com/realpotap)

До речі, відомий український виконавець та продюсер Олексій Потапенко (Потап) відсвяткував свій день народження. 8 травня реперу виповнилося 37 років. На своїй сторінці у соцмережі Instagram музикант поділився фотографіями з вечірки. "Ми починаємо! #doubletrouble" — написав Потап.

"Ось підкотила партія псів з Куби. Хлопці дикі, будь обережний", - написав Потап під одним із знімків.

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Теги: шоу-биз, Потап, Потап и Настя
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