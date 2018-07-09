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"Божественна краса": Настя Каменських захопила шанувальників літнім образом

STYLERЗірки        09.07.2018 - 12:51
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Співачка поділилася новими знімками

Популярна українська співачка, яка нещодавно виступила на головному фестивалі літа Atlas Weekend, Настя Каменських опублікувала нові фото на своїй сторінці в Instagram, які дуже сподобалися її шанувальникам.

Зірка зараз знаходиться в Лос-Анджелесі, звідки продовжує активно викладати все нові знімки, радуючи своїх фанатів.

На нових фотографіях співачка позує у літній короткій сукні світлого відтінку з квітковим принтом. Її образ доповнила маленька сумочка світло-коричневого кольору та білі кросівки.

Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)

За кілька годин знімки Насті вже набрали десятки тисяч лайків.

Шанувальники в захваті від образу знаменитості і її краси.

"Красуня", "Вау, бере біла заздрість", "Божественна краса", "Сонечко таке", "Ви дуже красива", "Красуня, дуже мила, шикарний образ", - прокоментували фоловери.

Скріншоти коментарів (instagram.com/kamenskux)

Днями співачка також виступила на Atlas Weekend, де виконала свої улюблені хіти і нову пісню "LOMALO". Однак, більшу увагу глядачі звернули не на нову пісню зірки, а на те, що вона, ймовірно, виступала без нижньої білизни. Пікантні розрізи на її вбранні викликали досить бурхливі обговорення шанувальників.

Фото: Настя Каменських (фото: instagram.com/atlasweekend)

Нагадаємо, відома українська співачка Віра Брежнєва вразила мережу зворушливим постом.

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Теги: Настя Каменських, фото, Лос-Анджелес
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