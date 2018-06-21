Бред Пітт заборонив дітям зніматися в кіно

Актор категорично проти

Голлівудський актор Бред Пітт заборонив дітям брати участь у зйомках разом з матір'ю Анджеліною Джолі. Про це пише The Daily mail.

Голлівудський актор Бред Пітт висловив свою категоричну незгоду з тим, що його спільні діти з Анджеліною Джолі будуть зніматися у фільмі "Малефисента-2" разом з матір'ю.

Анджеліна Джолі хотіла залучити до зйомок 12-літню дочка Шайло і 10-річного сина Нокса в продовження фантастичної картини "Малефисента-2". Але Бред Пітт, якому суд дозволив частіше бачитися з дітьми, відповів категоричною відмовою.

Джерело, який близьке до сім'ї, повідомило, що пара використовує дітей у своїх конфліктах.

"Бред відмовився підписати угоду про участь Шайло і Нокса в зйомках. Діти використовуються як пішаки", - повідомив інсайдер.

Відомо, що в першій частині фантастичного фільму "Малефисента", який вийшов в 2014 році, зіграла дочка Джолі і Пітта Вів'єн. Дівчинці на момент зйомок було 10 років.

До речі, Джолі зробила офіційну заяву про розлучення з Піттом.

Відома голлівудська актриса Анджеліна Джолі, яка розлучається зі своїм чоловіком, актором Бредом Піттом, зробила офіційну заяву з приводу свого розлучення і накинулася на пресу з звинуваченнями. Про це передає people.com.

Вона вважає, що ЗМІ, поширюючи інформацію про її розлучення з Бредом Піттом, створюють помилкову цілісну картину.

Всесвітній день біженців. Його значення