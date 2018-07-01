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Британська влада таємно відрепетирували похорон Єлизавети II

STYLERЗірки        01.07.2018 - 17:30
Фото: Королева Великобританії (twitter.com/RoyalFamily)
Фото: Королева Великобританії (twitter.com/RoyalFamily)

Таємна репетиція включала організацію першого після смерті монарха

Члени британського уряду провели таємну репетицію першого дня після смерті королеви Єлизавети II. Репетиція передбачала поділ обов'язків у підготовці прощальних заходів під час національного трауру. Про це повідомляє The Times.

Castle Dove — офіційна назва таємної репетиції, яку придумали парламентарі на випадок смерті королеви. У репетиції взяли участь заступник Терези Мей Девід Лідінгтон, міністр внутрішніх справ Саджида Джавід, голова палати громад Андреа Лідсом, а також голова шотландської адміністрації Девід Манделл. На "екстреному" засіданні представники чинної влади обговорювали, формат і час заяви про смерть монарха.

Крім того, парламентарії розробляли план дій на час десятиденного національного трауру. На випадок смерті в Букінгемському палаці зберуться понад 600 герцогів і наближених, щоб взяти участь в оголошенні імені нового короля. За традцією тіло покійної буде 4 дні лежати у Вестмінстерському палаці, а її наступник відправиться в Шотландію та Уельс.

На щастя, Єлизавета II чудово себе почуває, тому серйозного приводу для проведення навчань в останній час немає. Правда, нещодавно стало відомо, що 92-річна королева відвідала службу в соборі Святого Павла через нездужання.

Слід нагадати, що королева Єлизавета II отримала свій титул у 1952 році, після смерті Георга VI, який правив країною 16 років. Нинішня королева — найбільш довгокеруючий монарх в історії Сполученого Королівства.

Нагадаємо, що старша онука королеви Єлизавети II, донька принцеси Анни Зара Філіпс та її чоловік, регбіст Майк Тіндалл, стали батьками вдруге. Так Єлизавета II стала прабабусею в сьомий раз.

Відео: (video.rbc.ua)

Єлизавета II стала прабабусею в сьомий раз На честь Єлизавети II випустили гігантську монету
Теги: Елизавета II
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