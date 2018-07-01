Британська влада таємно відрепетирували похорон Єлизавети II

Таємна репетиція включала організацію першого після смерті монарха

Члени британського уряду провели таємну репетицію першого дня після смерті королеви Єлизавети II. Репетиція передбачала поділ обов'язків у підготовці прощальних заходів під час національного трауру. Про це повідомляє The Times.

Castle Dove — офіційна назва таємної репетиції, яку придумали парламентарі на випадок смерті королеви. У репетиції взяли участь заступник Терези Мей Девід Лідінгтон, міністр внутрішніх справ Саджида Джавід, голова палати громад Андреа Лідсом, а також голова шотландської адміністрації Девід Манделл. На "екстреному" засіданні представники чинної влади обговорювали, формат і час заяви про смерть монарха.

Крім того, парламентарії розробляли план дій на час десятиденного національного трауру. На випадок смерті в Букінгемському палаці зберуться понад 600 герцогів і наближених, щоб взяти участь в оголошенні імені нового короля. За традцією тіло покійної буде 4 дні лежати у Вестмінстерському палаці, а її наступник відправиться в Шотландію та Уельс.

На щастя, Єлизавета II чудово себе почуває, тому серйозного приводу для проведення навчань в останній час немає. Правда, нещодавно стало відомо, що 92-річна королева відвідала службу в соборі Святого Павла через нездужання.

Слід нагадати, що королева Єлизавета II отримала свій титул у 1952 році, після смерті Георга VI, який правив країною 16 років. Нинішня королева — найбільш довгокеруючий монарх в історії Сполученого Королівства.

Нагадаємо, що старша онука королеви Єлизавети II, донька принцеси Анни Зара Філіпс та її чоловік, регбіст Майк Тіндалл, стали батьками вдруге. Так Єлизавета II стала прабабусею в сьомий раз.

Відео: (video.rbc.ua)