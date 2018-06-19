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У британській королівській родині вперше укладуть одностатевий шлюб

STYLERЗірки        19.06.2018 - 23:14

Повідомляється, що ніхто з інших членів монаршої родини відвідати весілля не має наміру

В британській королівській сім'ї вперше укладуть одностатевий шлюб. Про це повідомляє independent.co.uk.

Двоюрідний брат королеви Єлизавети II, лорд Івар Маунтбаттен знову одружується на своєму партнері Джеймса Койле.

Івар зробивши камін-аут два роки тому, в 2016 році.

До цього Івар Маунтбаттен і його дружина Пенні прожили в шлюбі 16 років. У них народилося троє доньок. У 2011 році пара розлучилася.

Як повідомляє Daily Mail, ніхто з монаршої родини відвідати весілля не має наміру. Відзначається, що не приїде навіть принц Едвард, з яким лорд Івар дружить протягом багатьох років.

"Софі (Уессекская) і Едвард знають про наші плани, і вони дуже за нас ради. На жаль, вони не зможуть приїхати на весілля. Їх розклад забито на місяці вперед, вони далеко, але вони обожнюють Джеймса. Всі його люблять", - сказав Маунтбаттен.

Раніше повідомлялося, що Єлизавета II стала прабабусею в сьомий раз.

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Теги: Британская королевская семья, однополые браки
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