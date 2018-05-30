Буде молитися за Україну: голлівудський актор приїхав у Київ (фото)

Він заявив, що "нова Україна будується"

Американський актор, брат знаменитого Алека Болдуіна Стівен приїхав у Київ, де 31 травня виступить з промовою на Національному молитовному сніданку.

"Якщо ми будемо молитися і зосередимося на позитивному, то в Україну прийде новий день, і це вже почалося. Це майбутнє позитивності і потенціалу...", - сказав голлівудський актор під час прес-конференції.

Стівен Болдуін (фото: twitter.com/StephenBaldwin7)

"Нова Україна будується, Україна, яка зможе насолодитися миром, радістю і надією. Я вірю, що цього можна досягти, але не через владу і силу, а через любов і доброту", - додав Стівен.

Стівен Болдуін в Києві (фото: instagram.com/semenchulka)

Відомо, що на молитовному сніданку буде присутня велика міжнародна делегація з 15 країн світу: депутати з Канади, ЄС, делегати ПАРЄ, конгресмени.

Стівен Болдуін і Катя Осадча (фото: instagram.com/svitsketv)

Стівен Болдуін в Києві (фото: instagram.com/mykola_otruba)

Зазначимо, що Стівен Болдуін - молодший з чотирьох братів-акторів Болдуінів (інші троє - Алек, Вільям і Деніел). Крім кіно, Стівен активно займається благодійними проектами, пише вірші. Одружений на актрисі Кеннії Болдуін, виховує двох дочок (одна з них - Хейлі - відома супермодель і телеведуча).

У 2001 році Болдуін переосмислив своє життя і став християнином. У вересні 2006 року він випустив книгу під назвою "Незвичайний підозрюваний", в якій докладно висвітлюються його особисте життя, кар'єра, дні зловживання наркотиками і те, як він став відродженим християнином. Організував кілька християнських місій, веде активну євангельську роботу, спрямовану на силовиків, солдатів і жінок у збройних силах по всьому світу.

Стівен відомий за фільмами "Затяжний стрибок", "Обмін тілами", "Підозрілі особи" та іншими.

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