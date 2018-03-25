Майбутня бабуся: мама Джамали розповіла, як їй вдалося виховати зірку

Мама зірки визнається, що для неї важливо сімейне щастя дочки, а не її кар'єра

Джамала похвалилася своєю мамою, повідомивши шанувальникам, що інтерв'ю з Галиною Михайлівною можна буде побачити в "Світському житті". Про це співачка написала на своїй сторінці в Instagram.

І дійсно, майбутня бабуся поговорила з Катею Осадчою, поділившись особистим.

Скріншот сторінки instagram.com/jamalajaaa

"Коли народилася Сусанна, я захопилася джазом і дуже любила Еллу Фітцджеральд. З самих пелюшок вона слухала музику поки спала, але потім неможливо було вимкнути, вона так кричала", - розповідає мама Джамали.

У минулому мама співачки була професійною піаністкою, але вважає, що не слава головне в житті, а сім'я.

"Я часто кажу дочки, що я не хочу її зірковості, а хочу щоб у неї була сім'я. Тому що - це найголовніше в житті", - розповіла мама Джамали Галина Михайлівна Тумасова.

Зараз мама зірки все ж рада, що дочки вдалося втілити її мрію і стати відомою.

Інтерв'ю з мамою Джамали у випуску (відео: youtube.com/Світське життя)

"Те, чого я не досягла, дала собі слово, що дам своїм дітям, щоб вони були краще за мене", - заявила Галина Михайлівна.

Нагадаємо, відома українська співачка Джамала похвалилася яскравими і незвичайними тюльпанами, названими в її честь.