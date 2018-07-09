Джамала заінтригувала кадрами з відпочинку (фото)

Співачка запостила серію знімків з місця з красивою природою

Популярна українська співачка Джамала разом зі своїм чоловіком та маленьким сином відправилася відпочивати в місце з красивою природою. Фото з відпочинку з'явилося в її Instagram.

Фото з відпочинку (instagram.com/jamalajaaa)

Точно відомо, що Джамала поїхала в гості до сестри Евеліні, але куди саме поїхала співачка з сім'єю – невідомо, бо фото не підписані, а просто відзначені хештегом family. Геолокація також не вказана, проте, судячи з пейзажу на знімку, де чоловік співачки хлюпається у воді з дитиною, місцевість дуже схожа на Туреччину.

Джамала також запостила серію милих сімейних знімків.

Фотографії з відпочинку (instagram.com/jamalajaaa)

На серії фотографій вона обіймається з сестрою, а в одній із своїх публікацій Джамала зазначила, що "вже не хоче, щоб літо закінчувалося".

Шанувальники Джамали в коментарях до постів щиро здивувалися тому, що її маленький син Емір-Рахман вже плаває і спробували вгадати, де ж саме відпочиває співачка з чоловіком Сейит-Бекіром, в основному припускаючи, що це Туреччина або Чорногорія, але українська зірка не відповіла, зберігши інтригу. Також їй та її родині шанувальники побажали гарного відпочинку.

Скріншот коментарів (instagram.com/jamalajaaa)

До речі, Джамала вже не в перший раз публікує сімейні фото, нещодавно вона запостила фото з батьком і зворушливо привітала його з днем народження.

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