"Бумбокс" і The Gitas показали потужний кліп на емоційну пісню

Три країни, два континенти в одному кліпі на спільний сингл "Бумбоксу" і The Gitas

"Бумбокс" і The Gitas розродилися кліпом на спільний трек "Тримай мене". Під час презентації відео, яка відбулася в Києві 5 липня, лідери груп Андрій Хливнюк і Саша Чемеров розповіли, що давно тримали в голові ідею записати спільну композицію і ось, нарешті, її вдалося втілити в життя.

Презентація кліпу на спільну пісню "Бумбокс" і The Gitas

Ну, а відео музиканти знімали відразу на двох континентах. Частина, де фігурує Хливнюк, була знята в Україні, частина - на півдні Італії: в Неаполі, Помпеях і по дорозі в покинуте місто Краків. А частина Чемерова була знята в різних частинах Каліфорнії - Big Bear Mountain, Pyramid Lake і трохи пустелі біля Palm Springs.

Знімали хлопці, до речі, на камери GoPro, тому фактично вийшло музичне роуд-муві, дуже щире, без постановочних сцен і професійних акторів, про життя як вона є.

"Фактично на двох різних континентах ми зняли відео на одну пісню, і це кайф. І це ще одна інша сторона розуміння цієї пісні, тому що світ маленький, нам здається що він велетенський, але він дуже малий, і це якраз про "Тримай мене" - тримайся, знайди себе в цьому світі, це дуже важливо", - зазначив Хливнюк, коментуючи кліп.

Кліп на спільну пісню "Бумбокс" і The Gitas

Фронтмен "Бумбоксу" зазначив, що йому дуже сподобався результат.

"Скажу більше, мені це сподобалось більше, ніж дуже велика кількість кліпів, знятих раніше, особисто моїх, і знятих більш професійно. Тому що тут вдалося сфокусуватися і вхопити реальну емоцію. Це не ігрове відео, не постановочне", - пояснив музикант.

Андрій Хливнюк і Саша Чемеров

"Для мене теж воно є живим. Це не було так: дубль, знімаємо. Ми просто їхали та співали, просто жили піснею", - погодився Чемеров зі своїм колегою.

Цікаво, що в день презентації відеокліпу музиканти випустили ще одну версію композиції. А ще пізніше буде представлена акустична версія пісні "Тримай мене", яка вже стала хітом і полюбилася багатьом українцям.

Нова версія спільної пісні "Бумбокс" і The Gitas

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