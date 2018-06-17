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"Була п'яна, десь під столом": Настя Каменських розповіла ганебну історію (відео)

STYLERЗірки        17.06.2018 - 11:30
Фото: (instagram.com/kamenskux)
Фото: (instagram.com/kamenskux)

Настя Каменських згадала як вперше спробувала горілку

Популярна українська виконавиця Настя Каменських в недавньому інтерв'ю з Катею Осадчою зізналася, коли вперше спробувала міцні алкогольні напої. Вона також розповіла, як провела свій випускний вечір, передає ТСН.

В інтерв'ю NK згадала, як пройшов її випускний вечір. Вона зізналася, що на випускному балу їй було нудно, тому разом з подругою вони втекли на дискотеку. Про те, чи шукала адміністрація школи колишню ученицю, дівчина не повідомила. Однак, як запевняє співачка, нічого страшного чи ганебного на вечірці не сталося.

"Я знаю Катя, що ти хочеш якусь круту історію, що я була п'яна, десь під столом. Ти знаєш, я тобі так скажу, я вмію пити, ти мене ніколи не застанеш у такому дуже поганому стані", - зазначила Каменських.

Також дівчина зізналася, що коли вона закінчувала школу, у неї була достатньо строга сукня.

"Я була у сукні, такій, дуже консервативній", — поділилася артистка.

Співачка також розповіла, що "пила з дитинства". Вона зізналася, що в шкільні роки випивала алкоголь, проте тяга до такого способу відпочинку давно пройшла.

"Я вміла пити зі школи. Пам'ятаю, як я вперше спробувала горілку. У 14 років, я ледве дійшла додому, проспалась, щоб ніхто мене не бачив. Я така, трішечки була пацанка. За школою курили. Я була така, справжня артистка. А коли подорослішала, я все це кинула. Це вже не прикольно, так сказати", - зізналася виконавиця.

Відео: (tsn.ua)

Нагадаємо, що нещодавно українська співачка Настя Каменських нагодувала пенсіонерів супом в будиночку "Обід без бід", де безкоштовно роздають їжу літнім людям.

У четвер, 14 червня, на вулиці Васильківська, 1, відкрився ще один пункт роздачі їжі. На відкриття хатки прийшла співачка Настя Каменських, яка допомогла безкоштовно нагодувати пансіонерів. Вона разом з волонтерами розфасовувала обіди в тару і роздавала їх літнім людям.

Відео: video.rbc.ua

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Теги: Настя Каменських
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