"Було б добре": Данилко висловився з приводу своєї участі у виборых

Фото: Андрій Данилко (instagram.com-v_serduchka)

Він розповів також про свій відхід зі сцени

Популярний український артист Андрій Данилко висловився з приводу своєї участі у виборах президента в Україні, а також прокоментував свій відхід зі сцени. Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Комсомольська правда".

"Я нічого в цьому страшного не бачу, якщо я буду третім. Бог любить трійцю. Було б добре", - відповів артист на питання про те, чи не хоче він піти в політику, як це робить Вакарчук зараз.

Він також додав: "Мені здається, людям не вистачає і завжди не буде вистачати звичайних речей, звичайних якостей. Я на Славіка дивлюся. Дай йому Бог здоров'я. Але ці руки...Але ми ж теж розумні люди, розуміємо, що це все не випадково, не тому, що йому так захотілося - і він пішов. Видно, що за ним стоять вагомі люди".

З приводу недавньої новини про відхід Данилко сказав: "Нещодавно мені дзвонили з Бі-Бі-Сі. Запитують: "Андрій, а що ви будете робити, коли закінчиться кар'єра?" Я кажу: "Господи, ви думаєте, що мені треба щось робити?" За 25 років мені хочеться просто походити в тапочках. Ось я зараз стою в калюжі в тапочках... (в гримерці Морвокзалу). Але мені настільки набридла фальш за 25 років. Я теж сидів у компаніях артистів і сміявся з несмішного анекдоту, пліткував. А потім починаєш думати: навіщо ти це кажеш?".

Співак згадав і про конфлікт на Євробаченні. Тоді в ефірі він різко висловився на адресу адміністратора TAYANNA. "Вважаю, що це неправильно матюкатися в прямому ефірі. Я вибачився за себе, не за ситуації, а з-за того, що у мене просто вискочив мат", - сказав артист.

Нагадаємо, український комік Володимир Зеленський повідомив, що його засмутила неправильна інтерпретація його слів про підтримку Святослава Вакарчука.

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