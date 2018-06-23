"Буває складно": Гайтана вразила зворушливим знімком з чоловіком

Співачка показала, як відпочиває з родиною

Відома українська співачка Гайтана показала підписникам зворушливе фото з чоловіком – продюсером Алексом Смартом. Відповідні кадри вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.

"Життя як океан, де ніхто не гарантує тобі штиль і спокій. Буває складно. Іноді здається, що хвиля ось-ось накриє, і в такі моменти не соромно, що ми боїмося стихії, яка може знищити", - йдеться у підписі до фото.

Фото: скріншот поста (instagram.com/gaitana_music)

Гайтана впевнена, що в такі моменти "в серці живе віра в капітана, якого ми обрали на життя".

Звернемо увагу, що на опублікованому фото подружню пару можна помітити під час поїздки на човні. Всього за кілька годин знімок встиг зібрати близько чотирьох сотень лаків. Примітно, що можливість коментувати фотознімок співачка вимкнула.

Фото: Гайтана на відпочинок із чоловіком (instagram.com/gaitana_music)

До речі, відома українська співачка Гайтана поділилася з фанами секретом, як їй вдалося швидко повернути допологову форму. Вона виховує доньку Сапфір-Ніколь, яку народила в липні минулого року.

Артистка вважає, що запорука стрункої фігури – це позитивний душевний стан і спорт.

"Гарний настрій, бажання виглядати так, як я подобаюся собі, - це перш за все. Ось своєму чоловікові я подобаюся, коли я трохи така пишна. Але я зрозуміла, що я хочу носити той одяг, який у мене є. Я не хочу купувати щось інше, тому потрібно схуднути і заради економії теж. Мені подобається бути в хорошій формі, тоді легко гуляти з донькою, і на сцені відчуваєш себе відмінно", - розповіла Гайтана.

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