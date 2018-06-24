"Людина світу": Руслана "запалила" на фестивалі на підтримку сонячній енергії (фото)

Руслана "запалила" не лише піснями, але й емоційною промовою

Відома українська співачка Руслана Лижичко "запалила" на одному з найбільш великих заходів, пов'язаних з відновлюваною енергетикою. Про це повідомляє прес-служба заходу.

"Людина світу, співачка Руслана, яка, між іншим, є міжнародним послом відновлюваної енергії - виступила на кемпі не тільки з музичною програмою, але і із запальною мотиваційної промовою. Виступаючи на світових сцен артистка кожен раз звертається до прихильників із закликом про розвиток нової енергії", - йдеться в повідомленні.

Фото: виступ Руслани на Abilities Camp (прес-служба)

Слід уточнити, що під час свого емоційного виступу Руслана звернула увагу на важливість накопичувальної енергетики, а також її безпеку для природи.

Фото: виступ Руслани (прес-служба)

"Звертаючись до людей в Україні, співачка підкреслила велику природоохоронну і накопичувальну функції чистої енергії. Нещодавно Руслана також стала учасницею найбільших світових форумів у Казахстані та Китаї", - підкреслюється в тексті повідомлення.

Фото: виступ Руслани (прес-служба)

До речі, співачка Руслана Лижичко закликала своїх передплатників у Facebook не тільки приєднається до акції "День землі", але і подбати про раціональне використання енергоресурсів в подальшому.

Вона пише, що її родина вже давно незалежна від путінського газу і тих, хто краде в Україні. Її будинок обладнаний альтернативними джерелами енергії, такими як сонячні батареї, грунтові колектори і вітряки.

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