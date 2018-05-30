У Черкаській області поховали маму Олега Винника (відео)

Жінку провели в останню путь в рідному селі

У Червоному Куті Черкаської області, в рідному селі відомого українського співака Олега Винника, поховали його матір - 80-річну Ганну Яківну, яка померла 28 травня. Про це повідомляє ТСН.

На прощальну церемонію прийшли рідні та односельці.

За інформацією видання, провести маму в останню путь приїхав і Олег Винник.

Відео: Похорон матері Олега Винника (YouTube/ТСН)

Зазначається, що журналістів на церемонію не підпускали.

Раніше повідомлялося, що Олег Винник присвятив концерт померлій матері.

Відомий український співак Олег Винник, у якого 28 травня померла мама, не дивлячись на траур, дав концерт у Тернополі. Під час виступу співак звернувся до глядачів зі сцени.

Винник пояснив, що концерт – виконання волі його матері, яка взяла з нього обіцянку, що він ніколи не скасує жодного концерту.

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