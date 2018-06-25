"Що за маячня": в мережі розкритикували "Вуса надії" Урганта і Гагаріної (відео)

Користувачі мережі не в захваті від пародії

Російський телеведучий Іван Урган запустив флешмоб під назвою "Вуса надії" і зняв пародійний кліп із зірками. Відео присвячено збірної РФ та її тренеру Станіславу Черчесов, який носить виразні вуса.

У ролику знялися Поліна Гагаріна, Гор Крід, Леонід Агутін, Григорій Лепс, Дмитро Харатьян, Володимир Пресняков-молодший та інші. Зірки приміряли ті самі "вуса надії". Однак ідею пародії користувачі не оцінили.

Допис, поширений Polina Gagarina (@gagara1987) 23 Чер 2018 р. о 8:32 PDT

Відео: "Вуса надії" (instagram.com/gagara1987)

"Вуса надії, що за маячня", - пишуть вони.

"Це жах, ви гірше Бузової! Коли ж будуть справжні співаки як Алла Пугачова, Софія Ротару і т.д. рівні їм..." - нарікають користувачі.

"Жах який", - прокоментували користувачі.

"Те колір настрою синій, то вуса-труси і трошки ковбаси", - жартують користувачі.

"Ургант мабуть настрочив цю ахінею, як і "колір настрою" для Кіркорова", - припустили в мережі.

"Отстой. При чому тут вуса? Жах. Та й почуття гумору (є воно чи ні його) тут ніяк не допоможе", - додали в коментарях.

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