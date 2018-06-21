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"Магія чорного кольору": Лободу в мережі назвали "відьмою"

STYLERЗірки        21.06.2018 - 20:20
Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)
Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Співачка похвалилася перед шанувальниками своєю фігурою

Українська співачка Світлана Лобода виклала нові знімки на своїй сторінці в Instagram, де вона позує в облягаючому одязі.

Зірка продовжує дивувати своїх шанувальників. Всього місяць тому Лобода стала мамою вдруге, але фанати помітили її струнке тіло і шикарні форми, які не зіпсувалися після пологів.

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

За кілька годин фото співачки зібрали десятки тисяч лайків, а підписники вже назвали її відьмою і випитують секрети такої стрункої фігури після вагітності.

"Ти відьма, не можна так виглядати карколомно, завжди незрівнянна, жінка вище всіх похвал", - коментують фанати.

Скріншот коментарів до публікації (instagram.com/lobodaofficial)

"Магія чорного кольору + комбінезон - правильне рішення. Як розумно!" - захоплюються фани в коментарях.

Є й ті, кому вбрання артистки не припало до душі.

"А мені не подобається трико, ну що за вигляд?" – запитують шанувальники.

Скріншот коментарів до публікації (instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, популярний український телеведучий Сергій Притула захопив шанувальників рідкісним сімейним фото.

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Теги: фото, Світлана Лобода, фигура, роды
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