"Відчуваєш себе якимось дитям": Андрій Данилко розповів про свій відпочинок

Фото: Андрій Данилко (instagram.com-v_serduchka)

Данилко зазначив, що дуже любить подорожувати

Відомий український артист Андрій Данилко, який завоював популярність публіки завдяки образу Вєрки Сердючки, розповів, як любить відпочивати у вільний від роботи час. Про це він повідомив в інтерв'ю виданню "Сегодня".

Фото: Вєрка Сердючка (facebook.com/VerkaSerduchka.Official)

Данилко зазначив, що дуже любить подорожувати.

"Я... люблю бувати в інших містах і країнах, де незалежний від машин. Захотів — пішов гуляти по місту", - говорить артист.

Андрій зізнався, що нещодавно, разом зі своєю колегою Інною Білоконь, яка грає маму Сердючки, відвідав Грецію.

"От у нас недавно було вікно в графіці, і ми з Інкою поїхали до Греції. Десь на дев'ятий-десятий день я мав відчуття справжнього піонерського табору. Для мене це було найщасливіший час: коли ти йдеш на сніданок ще сонний, нічого не розумієш, навіть не пам'ятаєш, як тебе звати. Але ти все одно йдеш, адже тобі треба поснідати, бо сніданок включений і вже оплачений", - ділиться емоціями від поїздки Данилко.

Артист додав, що найбільше для нормального самопочуття йому необхідні "сонце, повітря і вода".

"У Греції мені дуже сподобався клімат. Там немає такої спеки, як в Туреччині, де ти ходиш весь час такий мокрий і противний. Та де тобі через кожні п'ять хвилин кричать у спину "Андрій-Андрій, селфі-селфі". Це, звичайно, не відпочинок. А ось ми з Інною знайшли місце, де ти можеш вести себе як студент. Тому що в основному там відпочивають літні пари з Європи. І на тлі них ти відчуваєш себе якимось дитям", - підсумував він.

Раніше Андрій Данилко розповів, що буде з Сердючкою далі.

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