"Так ти, схоже, Ленін?": Каменських назвала улюблену рису свого характеру (фото)

Співачка поділилася з шанувальниками заохоченням
Відома українська співачка Настя Каменських, яка почала сольну кар'єру під псевдонімом NK, і часто виступає в Росії, розповіла про одну з улюблених рис свого характеру. Про це співачка написала на своїй сторінці в соцмережі Instagram, де поділилася новим знімком.
На фото зірка посилає поцілунок своїм шанувальникам.
"Так швидко біжить час! Хочеться все встигнути, скрізь побувати, все спробувати, а головне - вчитися. Я не знаю звідки ця нескінченна жага йти вперед, але так рада, що ця частина мого характеру змушує мене не стояти на місці", - написала співачка.
"Всім гарного, плідного і цікавого дня", - додала Каменських.
Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)
Публікацію співачки прокоментували багато користувачів мережі:
"Вчитися, вчитися і ще раз вчитися! Та ти, схоже, Ленін, а!?".
"Ви дуже-дуже гарна, розумна, талановита та чарівна дівчина!".
"Відмінна риса характеру!".
"Красуня!".
"Умничка! Ніколи не зупинявся на досягнутому... У тебе все вийде!".
"Просто шикарна жінка!".
"Гарна!"
Скріншот поста (instagram.com/kamenskux)
Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)
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