"Так ти, схоже, Ленін?": Каменських назвала улюблену рису свого характеру (фото)

Співачка поділилася з шанувальниками заохоченням

Відома українська співачка Настя Каменських, яка почала сольну кар'єру під псевдонімом NK, і часто виступає в Росії, розповіла про одну з улюблених рис свого характеру. Про це співачка написала на своїй сторінці в соцмережі Instagram, де поділилася новим знімком.

На фото зірка посилає поцілунок своїм шанувальникам.

"Так швидко біжить час! Хочеться все встигнути, скрізь побувати, все спробувати, а головне - вчитися. Я не знаю звідки ця нескінченна жага йти вперед, але так рада, що ця частина мого характеру змушує мене не стояти на місці", - написала співачка.

"Всім гарного, плідного і цікавого дня", - додала Каменських.

Фото: Настя Каменських (instagram.com/kamenskux)

Публікацію співачки прокоментували багато користувачів мережі:

"Вчитися, вчитися і ще раз вчитися! Та ти, схоже, Ленін, а!?".

"Ви дуже-дуже гарна, розумна, талановита та чарівна дівчина!".

"Відмінна риса характеру!".

"Красуня!".

"Умничка! Ніколи не зупинявся на досягнутому... У тебе все вийде!".

"Просто шикарна жінка!".

"Гарна!"

Скріншот поста (instagram.com/kamenskux)

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

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