Даша Астаф'єва підірвала мережа гарячим відео з концерту

Співачка здивувала своїх шанувальників відвертими кадрами

Популярна українська співачка Даша Астаф'єва опублікувала на своїй сторінці в Instagram відвертий відеозапис зі свого концерту.

"Зрозуміє всі, хто був на концерті в суботу", - підписала публікацію Астаф'єва.

На кадрах видно, як зірка цілується з двома дівчатами на сцені поспіль. У залі шанувальники співачки відразу ж стали знімати дію на телефони.

Публікація від Дарія Астаф'єва (@da_astafieva) 26 Чер 2018 в 11:24 PDT

Відео: Даша Астаф'єва на концерті (instagram.com/da_astafieva)

Фанати вже встигли оцінити відео. "Так, це був такий кайфун!", "Це було круто, дякую за відмінний заряд позитиву. Дашенька, ви велика розумниця", "Взагалі агонь, я б сама від такого не відмовилася", - прокоментували шанувальники.

Деякі також шкодують, що не змогли побачити це вживу. "Я б подивилася", "Шкода, що я не була на концерті і те, що відео без звуку", - написали підписники.

Скріншоти коментарів (instagram.com/da_astafieva)

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