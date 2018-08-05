"Давно пора": Ольга Сумська підкорила фанатів новим іміджем (фото)

Образ актриси вже встиг підкорити фанатів
Популярна українська актриса Ольга Сумська підкорила фанатів новим яскравим луком. Відповідні фото вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.
"Все буде добре", - сказала вона.
Фото: новий образ Ольги Сумської (instagram.com/olgasumska)
Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах актрису можна помітити в яскравому жовтому платті закритого типу. Також Сумська приміряла сукню з яскравим і неординарним принтом, що привело в захват її фанатів.
Фото: новий образ Ольги Сумської (instagram.com/olgasumska)
"Карколомна дівчина", - сказав користувач Олександр Іванов.
"Давно пора змінитися", - підкреслила юзер Вікторія Журавська.
"Чарівна, шикарна жінка, непохитна перед часом. Чим більше років, тим все краще і краще. Ідеал багатьох жінок. Захоплююся вами", - сказав користувач Тетяна.
"Вау, яка класна. Особливо в жовтій сукні", - уточнила юзер Лілія Хомин-Гураль.
Фото: скріншот коментарів (instagram.com/olgasumska)
До речі, відома українська актриса Ольга Сумська знімається в новій українській комедії від студії "Квартал 95" – "Я, ти, він, вона".
Як повідомлялося раніше, українська актриса і телеведуча Ольга Сумська опублікувала новий пост на сторінці в Instagram, яким налякала своїх шанувальників.
Також нагадаємо, нещодавно Ольга Сумська відсвяткувала перший день народження онучки. Дату народження поки єдиною онуки 51-річної актриси сім'я тримає в секреті. Відомо, що батьком дівчинки є російський актор Володимир Яглич.
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