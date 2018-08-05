"Давно пора": Ольга Сумська підкорила фанатів новим іміджем (фото)

Фото: Ольга Сумська (facebook.com/osumska)

Образ актриси вже встиг підкорити фанатів

Популярна українська актриса Ольга Сумська підкорила фанатів новим яскравим луком. Відповідні фото вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.

"Все буде добре", - сказала вона.

Фото: новий образ Ольги Сумської (instagram.com/olgasumska)

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах актрису можна помітити в яскравому жовтому платті закритого типу. Також Сумська приміряла сукню з яскравим і неординарним принтом, що привело в захват її фанатів.

Фото: новий образ Ольги Сумської (instagram.com/olgasumska)

"Карколомна дівчина", - сказав користувач Олександр Іванов.

"Давно пора змінитися", - підкреслила юзер Вікторія Журавська.

"Чарівна, шикарна жінка, непохитна перед часом. Чим більше років, тим все краще і краще. Ідеал багатьох жінок. Захоплююся вами", - сказав користувач Тетяна.

"Вау, яка класна. Особливо в жовтій сукні", - уточнила юзер Лілія Хомин-Гураль.

Фото: скріншот коментарів (instagram.com/olgasumska)

До речі, відома українська актриса Ольга Сумська знімається в новій українській комедії від студії "Квартал 95" – "Я, ти, він, вона".

Як повідомлялося раніше, українська актриса і телеведуча Ольга Сумська опублікувала новий пост на сторінці в Instagram, яким налякала своїх шанувальників.

Також нагадаємо, нещодавно Ольга Сумська відсвяткувала перший день народження онучки. Дату народження поки єдиною онуки 51-річної актриси сім'я тримає в секреті. Відомо, що батьком дівчинки є російський актор Володимир Яглич.

Що ви не знали про харизматичною провідної (video.rbc.ua)