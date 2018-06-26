"Давно пора": Слава з "Неангелів" поділилася новим захопленням

Українська співачка опублікувала новий знімок
Відома українська співачка та учасниця дуету "НеАнгели" опублікувала у своєму Instagram новий пост, де поділилася новим хобі.
На фото співачка сидить біля мальовничого озера з вудкою в руках.
Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)
"Як же це круто. Тепер буду постійно з подружками їздити на риболовлю", - написала у публікації зірка.
Шанувальники оцінили нове захоплення Слави. "Це чудовий відпочинок", "Круто дивитесь з вудкою", "Тиша, гладь, краса і рибалка, здорово", "Давно пора", - коментують фанати.
Скріншоти коментарів до публікації (instagram.com/babaslavka)
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