Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Давно пора": Слава з "Неангелів" поділилася новим захопленням

STYLERЗірки        26.06.2018 - 17:20
Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)
Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Українська співачка опублікувала новий знімок

Відома українська співачка та учасниця дуету "НеАнгели" опублікувала у своєму Instagram новий пост, де поділилася новим хобі.

На фото співачка сидить біля мальовничого озера з вудкою в руках.

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

"Як же це круто. Тепер буду постійно з подружками їздити на риболовлю", - написала у публікації зірка.

Шанувальники оцінили нове захоплення Слави. "Це чудовий відпочинок", "Круто дивитесь з вудкою", "Тиша, гладь, краса і рибалка, здорово", "Давно пора", - коментують фанати.

Скріншоти коментарів до публікації (instagram.com/babaslavka)

Нагадаємо, у ніг Олі Полякової з'явився особистий Instagram.

Рекомендуємо до перегляду:

Відео: Що ти не знав про Світлану Лободу?

"Одне з найбільш відвертих зізнань": Віка з "НеАнгелів" вразила жіночним чином на сторінках глянцю (фото) "Це щось неймовірне": Тіна Кароль вразила українців "особливим" фото
Теги: Слава Каминская, НеАнгелы, фото, хобби
Родичі постійно плачуть: стало відомо, ким був вбитий під час погрому ром
"Повністю зняв скальп": з'явилися деталі звірячого вбивства українки голлівудським сценаристом
"Що шукали?": Олега Газманова з сім'єю затримали на кордоні в Італії
Принц Гаррі і Меган Маркл на межі розлучення, - ЗМІ
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся