"Давно пора": Слава з "Неангелів" поділилася новим захопленням

Українська співачка опублікувала новий знімок

Відома українська співачка та учасниця дуету "НеАнгели" опублікувала у своєму Instagram новий пост, де поділилася новим хобі.

На фото співачка сидить біля мальовничого озера з вудкою в руках.

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

"Як же це круто. Тепер буду постійно з подружками їздити на риболовлю", - написала у публікації зірка.

Шанувальники оцінили нове захоплення Слави. "Це чудовий відпочинок", "Круто дивитесь з вудкою", "Тиша, гладь, краса і рибалка, здорово", "Давно пора", - коментують фанати.

Скріншоти коментарів до публікації (instagram.com/babaslavka)

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