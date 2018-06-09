"Дай мені, Боже, сил": Камалія похвалилася червоним дипломом і планами на майбутнє

Співачка зізналася, що її підтримує родина

Відома українська співачка Камалія показала підписникам третій за рахунком диплом про вищу освіту, а також розповіла про плани на майбутнє. Відповідний пост вона зробила на своїй сторінці в Instagram.

"Це у мене третя вища освіта, третя спеціальність і ще один червоний диплом. А попереду аспірантура. Дай мені, Боже, сил на все", - сказала вона.

Фото: Камалія отримала червоний диплом (instagram.com/kamaliyaofficial)

Слід уточнити, що співачка в цьому році закінчила Національний університет фізичного виховання і спорту України за спеціальністю "Фізична культура і спорт". До цього співачка отримала освіту в Національній академії циркових та естрадних мистецтв, а перед цим – в медичному коледжі.

У той же час в коментарях до посту розгорівся справжній ажіотаж довкола заяви одного з підписників співачки щодо того, що "чоловік грошей дасть на червону аспірантуру". У відповідь на те Камалія відповіла, що її чоловік дуже правильний для подібних рішень.

"Яка ж ви обмежена людина. Для вашого відома, на таке мені чоловік грошей не дає, він занадто правильний. А до нього у мене вже було дві вищі освіти й червоні дипломи", - підкреслила співачка.

Фото: скріншот коментарів (instagram.com/kamaliyaofficial)

Більше того, співачка опублікувала на сторінці сімейне фото, зроблене після отримання червоного диплома.

Фото: Камалія отримала червоний диплом (instagram.com/kamaliyaofficial)

До речі, відома українська співачка Камалія здивувала своїх фанів незвичайним фото. Зірка вирішила показати своїм підписникам, як виглядала в свої 16 років. Камалія часто публікує різні фото та відео в соцмережах, але знімки її юності і дитинства з'являються рідко.

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