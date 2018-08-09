"День Незалежності з Океаном Ельзи": на концерті виступить всесвітньо відомий гурт

Святослав Вакарчук (фото: facebook.com/okeanelzyofficial)

Названо ім'я спеціального музичного гостя великого концерту ОЕ до Дня Незалежності

24 серпня на НСК "Олімпійський" в Києві відбудеться традиційний великий концерт "День Незалежності з Океаном Ельзи". Спеціальним музичним гостем виступу стане всесвітньо відома українська етно-гурт "ДахаБраха".

"Ми раді виступати на одній сцені з унікальним музичним колективом, який вже став одним із символів України у світі. Я дуже люблю їх творчість. Їх виступи, на яких я був - серед кращих моїх концертних спогадів", - зазначив лідер ОЕ Святослав Вакарчук.

Афіша (okeanelzy.com)

Зазначимо, що на сьогоднішній день "ДахаБраха" - один з найвідоміших у світі українських музичних колективів, організатором і художнім керівником якого є Владислав Троїцький. До виступу 24 серпня група підготувала програму зі своїх найбільш відомих композицій, а також кілька нових пісень.

Відео: РБК-Україна

Додамо, що виступ "океанів" 24 серпня на НСК "Олімпійський" стане першим, яке група дасть після майже річної паузи концертною. За кілька годин концерту, глядачі почують як уже давно відомі, улюблені мільйонами прихильників пісні "Океану Ельзи", так і нові, які вийшли в 2018 році.

Відео: РБК-Україна

Раніше Святослав Вакарчук розповів про період його перебування в США і навчанні в Стэнфодском університеті.