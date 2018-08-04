День народження Меган Маркл: дружину принца Гаррі вітають з 37-річчям

Королівська сім'я дякує всім за прекрасні послання
Сьогодні, 4 серпня, дружину принца Гаррі Меган Маркл вітають з 37-річчям. У зв'язку з цим Кенсінгтонський палац висловив слова подяки на своїй сторінці в Instagram.
"Спасибі всім за прекрасні послання в день народження герцогині Сасекської", - йдеться в повідомленні.
Фото: день народження Меган Маркл (instagram.com/kensingtonroyal)
Пізніше королівська сім'я також привітала Меган Маркл.
"Щасливого дня народження її королівській високості герцогині Сасекській", - підкреслюється в тексті повідомлення.
Фото: день народження Меган Маркл (instagram.com/theroyalfamily)
У той же час користувачі мережі продовжили вітати Меган Маркл з днем народження.
"З днем народження чудову герцогиню", - сказала користувач Noma Marufu.
"Вона цілком може бути найкрасивішою принцесою в Королівській історії", - підкреслив юзер Asia Niana.
"З днем народження Меган", - уточнила юзер kenzie_paris_tayla.
Підкреслимо, що Меган Маркл народилася 4 серпня 1981 року в Лос-Анджелесі. Її батько, Томас Маркл має ірландське походження, а мати – Дорія Регланд – афроамериканське.
До речі, в Орегоні заарештували наречену брата Меган Маркл, герцогині Сасекської.
Як повідомлялося раніше, чоловік Меган Маркл заборонив своїй дружині надягати деякі елементи одягу.
Нагадаємо також, старший брат герцогині Сасекської Меган Маркл - подружжя принца Гаррі, Томас Маркл-молодший написав листа королеві Великобританії Єлизаветі II.
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