День народження Меган Маркл: дружину принца Гаррі вітають з 37-річчям

Ілюстративне фото: Меган МАркл (Getty Image)

Королівська сім'я дякує всім за прекрасні послання

Сьогодні, 4 серпня, дружину принца Гаррі Меган Маркл вітають з 37-річчям. У зв'язку з цим Кенсінгтонський палац висловив слова подяки на своїй сторінці в Instagram.

"Спасибі всім за прекрасні послання в день народження герцогині Сасекської", - йдеться в повідомленні.

Фото: день народження Меган Маркл (instagram.com/kensingtonroyal)

Пізніше королівська сім'я також привітала Меган Маркл.

"Щасливого дня народження її королівській високості герцогині Сасекській", - підкреслюється в тексті повідомлення.

Фото: день народження Меган Маркл (instagram.com/theroyalfamily)

У той же час користувачі мережі продовжили вітати Меган Маркл з днем народження.

"З днем народження чудову герцогиню", - сказала користувач Noma Marufu.

"Вона цілком може бути найкрасивішою принцесою в Королівській історії", - підкреслив юзер Asia Niana.

"З днем народження Меган", - уточнила юзер kenzie_paris_tayla.

Підкреслимо, що Меган Маркл народилася 4 серпня 1981 року в Лос-Анджелесі. Її батько, Томас Маркл має ірландське походження, а мати – Дорія Регланд – афроамериканське.

До речі, в Орегоні заарештували наречену брата Меган Маркл, герцогині Сасекської.

Як повідомлялося раніше, чоловік Меган Маркл заборонив своїй дружині надягати деякі елементи одягу.

Нагадаємо також, старший брат герцогині Сасекської Меган Маркл - подружжя принца Гаррі, Томас Маркл-молодший написав листа королеві Великобританії Єлизаветі II.

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