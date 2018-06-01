День захисту дітей: Маша Єфросиніна і Монатік записали спільну реп-пісню (відео)

Зірки привітали дітей зі святом

Відома українська ведуча Маша Єфросиніна і співак Діма Монатік до Дня захисту дітей, який відзначається 1 червня, записали спільне привітання. Зірки створили коротку спільну реп-пісню. Відповідне відео було опубліковане на сторінці телеведучої у соцмережі Instagram.

"Ми можемо займатися тисячею справ! Ставити собі вселенські цілі! Падати і підніматися..... Але є ті, без кого все це не має значення, - наші діти! Тато Діма і Мама Маша вітають всіх з Днем захисту дітей!" – написала Єфросиніна.

Публікація від Masha Efrosinina (@mashaefrosinina) 1 Чер 2018 в 4:18 PDT

Відео: Єфросиніна і Монатік (instagram.com/mashaefrosinina)

Скріншот поста (instagram.com/mashaefrosinina)

До речі, Маша Єфросиніна поділилася секретом щасливого сімейного життя.

Нагадаємо, 29 травня одна з найпопулярніших українських телеведучих Маша Єфросиніна отримала статус Почесного посла в Україні від Фонду ООН в області народонаселення. Урочисте підписання меморандуму відбулося в одному з ресторанів у центрі Києва. Такого статусу удостоїлися знаменитості з усього світу – кронпринцеса Данії Мері Датська, голлівудська актриса Ешлі Джадд. Телеведуча в новому статусі продовжить займатися благодійністю і допомагати українським жінкам.

День захисту дітей: яке значення має це свято (відео: STYLER.rbc.ua)