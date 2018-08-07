"Тримай мене": Бумбокс та The Gitas презентували акустичну версію емоційної пісні

Музиканти представили третю і останню версію композиції "Тримай мене"
7 серпня Бумбокс & The Gitas презентують третю, акустичну і останню версію пісні "Тримай мене".
Йдуть радіоротації, доступний кліп, пісню грають і The Gitas, і Бумбокс. У серпні, якщо пощастить, гурти зіграють її разом, але історію релізу закінчено. Як і хотіли, гурти випустили три версії пісні "Тримай мене": оригінал, версію Саші Чемерова і акустику.
Фото: Бумбокс та The Gitas презентували акустичну версію емоційної пісні "Тримай мене" (прес-служба)
Оригінальна версія пісні "Тримай мене", в створенні якої брав участь гітарист Сергій Мартинов, вийшла 21 червня.
За два тижні, 5 липня, вийшла версія Саші Чемерова, записана The Gitas в Лос-Анджелесі на студії Red Gate Recorders. І, нарешті, сьомого серпня виходить акустична версія "Тримай мене".
На останню радимо звернути особливу увагу - акустика вийшла, як сказав Саша Чемеров "нетутешньою", хоча записана ця версія в Києві, в студії "Звукоцех", а зведена і відмастерена в студії "Істок".
Відео: Бумбокс & The Gitas - "Тримай мене", акустична версія (Youtube-канал Familyboombox)
“Перш за все, хочу подякувати тобі, Сашко, за можливість записати пісню, яку ми мали зробити ще 10 років тому. Та краще пізно, ніж ніколи. Вийшла просто офігенна пісня, котру я залюбки слухаю сам, і яка мені не набридла, незважаючи на те, що ми її вже тисячі разів послухали, поки зводили. Це було круто!”
“Пісня дуже глибока і головне, що в ній є – це повітря, яке залишається для слухача. Кожен зможе сам натягнути на себе свій сенс, не зважаючи на те, що ми з Андрієм теж кожен вкладали туди свої смисли. Там є і між рядками, і в рядках, і в настрої музики, і в подачі, у тому, як ми це робимо, як співаємо, як ми це відчуваємо”.
Фото: Бумбокс та The Gitas презентували акустичну версію емоційної пісні "Тримай мене" (прес-служба)
Два гурти: Бумбокс та The Gitas. Два міста, розділені тисячами кілометрів: Київ і Лос-Анджелес.
Чотири студії: Бобiна Records, Red Gate Recorders, "Звукоцех", "Істок".
Два альбоми: лонгплей Бумбоксу “Таємний код” , що знаходиться в стадії запису, і записаний за два роки міні-альбом The Gitas “Purge”, що виходить для України спеціальним виданням.
Одна спільна пісня – “Тримай мене”, потенційний хедбенгер літа №2018.
Відео: Олександр Усик. Прес-конференція у Києві (video.rbc.ua/Валентина Балабанова)
Нагадаємо, раніше Андрій Хливнюк у ексклюзивному інтерв'ю розповів про життя справжнього меломана, українські реалії та російських фанів. Коли артист іде в політику, це йому нічого позитивного не додає. Політика у людини тільки щось забирає, вважає артист.
Крім того, лідер гурту "Бумбокс" повідомив, що отримав емоційного листа від Олега Сенцова (фото).