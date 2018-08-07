"Тримай мене": Бумбокс та The Gitas презентували акустичну версію емоційної пісні

Фото: Бумбокс &The Gitas (прес-служба)

Музиканти представили третю і останню версію композиції "Тримай мене"

7 серпня Бумбокс & The Gitas презентують третю, акустичну і останню версію пісні "Тримай мене".

Йдуть радіоротації, доступний кліп, пісню грають і The Gitas, і Бумбокс. У серпні, якщо пощастить, гурти зіграють її разом, але історію релізу закінчено. Як і хотіли, гурти випустили три версії пісні "Тримай мене": оригінал, версію Саші Чемерова і акустику.

Фото: Бумбокс та The Gitas презентували акустичну версію емоційної пісні "Тримай мене" (прес-служба)

Оригінальна версія пісні "Тримай мене", в створенні якої брав участь гітарист Сергій Мартинов, вийшла 21 червня.

За два тижні, 5 липня, вийшла версія Саші Чемерова, записана The Gitas в Лос-Анджелесі на студії Red Gate Recorders. І, нарешті, сьомого серпня виходить акустична версія "Тримай мене".

На останню радимо звернути особливу увагу - акустика вийшла, як сказав Саша Чемеров "нетутешньою", хоча записана ця версія в Києві, в студії "Звукоцех", а зведена і відмастерена в студії "Істок".

Відео: Бумбокс & The Gitas - "Тримай мене", акустична версія (Youtube-канал Familyboombox)

Андрій Хливнюк:

“Перш за все, хочу подякувати тобі, Сашко, за можливість записати пісню, яку ми мали зробити ще 10 років тому. Та краще пізно, ніж ніколи. Вийшла просто офігенна пісня, котру я залюбки слухаю сам, і яка мені не набридла, незважаючи на те, що ми її вже тисячі разів послухали, поки зводили. Це було круто!”

Саша Чемеров:

“Пісня дуже глибока і головне, що в ній є – це повітря, яке залишається для слухача. Кожен зможе сам натягнути на себе свій сенс, не зважаючи на те, що ми з Андрієм теж кожен вкладали туди свої смисли. Там є і між рядками, і в рядках, і в настрої музики, і в подачі, у тому, як ми це робимо, як співаємо, як ми це відчуваємо”.



Фото: Бумбокс та The Gitas презентували акустичну версію емоційної пісні "Тримай мене" (прес-служба)

Довідка:

Два гурти: Бумбокс та The Gitas. Два міста, розділені тисячами кілометрів: Київ і Лос-Анджелес.

Чотири студії: Бобiна Records, Red Gate Recorders, "Звукоцех", "Істок".

Два альбоми: лонгплей Бумбоксу “Таємний код” , що знаходиться в стадії запису, і записаний за два роки міні-альбом The Gitas “Purge”, що виходить для України спеціальним виданням.

Одна спільна пісня – “Тримай мене”, потенційний хедбенгер літа №2018.

Відео: Олександр Усик. Прес-конференція у Києві (video.rbc.ua/Валентина Балабанова)

Нагадаємо, раніше Андрій Хливнюк у ексклюзивному інтерв'ю розповів про життя справжнього меломана, українські реалії та російських фанів. Коли артист іде в політику, це йому нічого позитивного не додає. Політика у людини тільки щось забирає, вважає артист.

Крім того, лідер гурту "Бумбокс" повідомив, що отримав емоційного листа від Олега Сенцова (фото).