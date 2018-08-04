"Діти звикають до активних буднів": Лілія Ребрик розповіла, як вона поєднує роботу і материнство

Фото: (instagram.com/liliia.rebrik)

Українська ведуча також вважає, що не потрібно робити вибір на користь чогось одного

Після народження другої доньки навесні 2018 року Лілія Ребрик стала активно публікувати фотографії з новонародженою дочкою Поліною в Instagram. Вона неодноразово розповідала про спільні досягнення та щастя перших днів життя дитини. На цей раз вона дала розгорнуту відповідь на питання про те, як вона встигає активно будувати кар'єру і займатися вирощуванням двох дочок.

Фото: (instagram.com/liliia.rebrik)

"Бути мамою — велике щастя і видатне моє досягнення. Я подвійна чемпіонка з цього виду спорту, адже у мене дві чудові донечки. Якою б я не була зайнята, завжди і скрізь намагаюся знайти для них місце та час у своєму щільному графіку", – пише Ребрик під опублікованим знімком разом з дочкою.

Також ведуча зізналася, що намагається дати своїм дітям тільки найкраще.

"Я завжди хотіла дати своїм дітям усе найкраще, тому вибір годувати грудьми був очевидним! Материнське молоко не замінить жодна суміш, адже від мами дитина отримує не тільки комплекс поживних речовин і вітамінів, але і материнське тепло, відчуття захищеності і спокою", — розповідає Лілія.

Крім того, телеведуча поділилася з шанувальниками, як їй вдається поєднувати щільний робочий графік і виховання двох дівчаток.

"Мої дівчатка зі мною всюди з перших днів свого життя: на знімальному майданчику, в студії, за лаштунками під час антракту ... І це класно, бо вони звикають до активних буднів))) Я не раз чула від своїх знайомих і колег слова підтримки, що я намагаюся поєднувати материнство і улюблену роботу і не роблю вибір на користь чогось одного. Діти ростуть і потрібно встигнути набутися разом якомога довше, тому ловлю момент, поки їм без мене - ніяк)))", — додала вона.

Скріншот поста облікового запису instagram.com/liliia.rebrik

Нагадаємо, що Лілія Ребрик зворушливо привітала маму з днем народження.

До цього Лілія Ребрик розкрила секрет ідеальної" пляжної зачіски.

До речі, нещодавно ми розповідали про те, як Лілія Ребрик швидко повернула форму після пологів.

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Відео: (video.rbc.ua)