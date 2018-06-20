"Діти ж дивляться": Оля Полякова вразила підписників фото 18+

Відвертий знімок Олі Полякової запаморочив голови її фанів
Суперблондинка української естради, 34-річна співачка Оля Полякова досить часто демонструє підписникам свої ідеальні форми. То "ніжками від вух" похвалиться, то тонкою талією. Цього разу співачка пішла набагато далі, в повній красі продемонструвавши свої плавні вигини.
Так, на instagram-сторінці Оля Полякова опублікувала чорно-біле фото, на якому вона сидить перед дзеркалом, спиною до камери. При цьому окрім білизни і витонченого дамського капелюшка на співачці більше нічого немає.
Судячи з навколишніх декораціяй, Полякова знаходиться у гримерці.
"Скоро на вас чекає щось незвичайне", - загадково підписала знімок Оля Полякова.
Оля Полякова у білизні (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Підписники співачки буквально губляться в здогадах, що ж це могло означати. Багато хто припустив, що Полякова поділилася одним з кадрів фільму "Свінгери-2" – продовження української секс-комедії. Новинка повинна з'явитися на вітчизняних екранах вже 5 грудня.
Фани Олі Полякової буквально засипали її захопленими відгуками.
"Ах, яка жінка", - пише max_maryna1983.
"Цукерочка", - захоплюється ninayarema.
"Королева фігур", - зазначає al_eksandra367.
"Фігура – просто бомба", - комментит alexey_aldonin_97.
Скріншот коментарів instagram.com/polyakovamusic
Фігура Олі Полякової (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Зазначимо, що останнім часом Полякова буквально балує своїх підписників еротичними фото.
Так, нещодавно Полякова справила фурор, з'явившись в червоних панчохах у ліжку з чоловіком.
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