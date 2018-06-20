Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Діти ж дивляться": Оля Полякова вразила підписників фото 18+

STYLERЗірки        20.06.2018 - 01:00

Відвертий знімок Олі Полякової запаморочив голови її фанів

Суперблондинка української естради, 34-річна співачка Оля Полякова досить часто демонструє підписникам свої ідеальні форми. То "ніжками від вух" похвалиться, то тонкою талією. Цього разу співачка пішла набагато далі, в повній красі продемонструвавши свої плавні вигини.

Так, на instagram-сторінці Оля Полякова опублікувала чорно-біле фото, на якому вона сидить перед дзеркалом, спиною до камери. При цьому окрім білизни і витонченого дамського капелюшка на співачці більше нічого немає.

Судячи з навколишніх декораціяй, Полякова знаходиться у гримерці.

"Скоро на вас чекає щось незвичайне", - загадково підписала знімок Оля Полякова.

Оля Полякова білизна

Оля Полякова у білизні (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Підписники співачки буквально губляться в здогадах, що ж це могло означати. Багато хто припустив, що Полякова поділилася одним з кадрів фільму "Свінгери-2" – продовження української секс-комедії. Новинка повинна з'явитися на вітчизняних екранах вже 5 грудня.

Фани Олі Полякової буквально засипали її захопленими відгуками.

"Ах, яка жінка", - пише max_maryna1983.

"Цукерочка", - захоплюється ninayarema.

"Королева фігур", - зазначає al_eksandra367.

"Фігура – просто бомба", - комментит alexey_aldonin_97.

Оля Полякова

Скріншот коментарів instagram.com/polyakovamusic

Фігура Олі Полякової

Фігура Олі Полякової

Оля Полякова

Фігура Олі Полякової (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Зазначимо, що останнім часом Полякова буквально балує своїх підписників еротичними фото.

Так, нещодавно Полякова справила фурор, з'явившись в червоних панчохах у ліжку з чоловіком.

Важливо знати: як допомогти потопаючому (відео: STYLER.rbc.ua)

"Бажайте акуратно": Оля Полякова розповіла про "пухнасте" диво Базар, "Версасе" і цукрова вода: Оля Полякова згадала суворі 90-е
Теги: Оля Полякова, Суперблондинка
Побиття військового в Маріуполі: з'явилася інша версія події
Нардеп Барна хоче карати українців за публічний прояв гендерної орієнтації
Український школяр став призером "Олімпіади геніїв" у США
У Києві замість школи побудували житловий квартал: опубліковано рішення суду
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся