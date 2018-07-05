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"Діток вам": Надя Дорофєєва умилила підписників спільним фото з чоловіком в басейні

STYLERЗірки        05.07.2018 - 02:11
Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Володимир Дантес і Надя Дорофєєва похвалилися фото з райського відпочинку

Українська поп-співачка, учасниця групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва вирушила відпочивати на індонезійський острів Балі. Компанію співачці складають її друзі, а також чоловік – співак і телеведучий Володимир Дантес.

Велика компанія орендувала розкішну віллу, яку оперізує відкритий басейном без бортиків. Саме в цьому басейні Надя і Вова зробили спільне фото, на якому Дантес утримує Дорофєєву і ніжно цілує її. Відповідний знімок з'явився на instagram-сторінці співачки.

"Perfect time", - підписала знімок Дорофєєва (ред. – "Ідеальний час").

Надя Дорофєєва з чоловіком Володимиром Дантесом

Надя Дорофєєва з чоловіком Володимиром Дантесом на Балі (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Підписники Дорофєєвої поспішили відзначити, що пара дуже гармонійно виглядають разом. І взагалі, фото вийшло дуже милим.

"Милота. Діток вам", - пише lenagarmash88.

"Вау, таке літнє і миле фото", - зазначає pervysheva_k.

"Ну просто казкові", - захоплюється di_meyder.

"Уті-путі яка парочка", - пише sofiikanemilostivaia.

Скріншот коментарів instagram.com/nadyadorofeeva

Також Дорофєєва і Дантес похвалилися своїм фанам цілою серією фотографій з екзотичного курорту.

Надя Дорофєєва на Балі

"Як же тут красиво! Готель, ресторан і спа з бамбука", - підписала знімок Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Володимир Дантес на Балі

"Перший день на Балі! Потрібно розуміти, коли ти перший раз на Балі, не варто відразу мчати в Убуд. Особливо, якщо ти не пропалений поїздками мандрівник", - радить Дантес (фото: instagram.com/vladimirdantes)

Володимир Дантес

Фото: instagram.com/vladimirdantes

Надя Дорофєєва на відпочинку

"Ми нарешті добралися на Балі" (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Нагадаємо, шоумен і продюсер Володимир Зеленський повідомив про початок зйомок нового комедійного фільму "Я, ти, він, вона".

У фільмі одні з головних ролей виконають сам Володимир Зеленський, Євген Кошовий і Надя Дорофєєва.

Відзначимо, 3 червня у Києві пройшла акція за заборону виробництва хутра в Україні (відео: STYLER)

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Теги: Надя Дорофеева
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