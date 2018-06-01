"Дитинство закінчилося": Дмитро Гордон втратив матір

Причину смерті поки не повідомляють

В родині відомого українського журналіста та ведучого Дмитра Гордона сталося горе. У нього померла мама. Цю сумну новину він повідомив на своїй Facebook-сторінці.

"Дитинство закінчилося. Мами більше немає", - написав Гордон і опублікував фото з дитинства.

Фото: Маленький Дмитро Гордон з мамою (facebook.com/gordondmitry)

Зазначимо, що мама журналіста працювала інженером-економістом, від чого вона померла поки не повідомляють.

В коментарях користувачів мережі висловили свої співчуття журналісту.

"Розумію. Співчуваю і співчуваю. З відходом мами йде потужна опора і з'являється вітер за спиною... Жити доводиться з доброю пам'яттю", - написала Тетяна Сорочинська.

"Я теж в лютому провела маму в далеку дорогу, дуже боляче, прийміть співчуття, нехай земля буде пухом длядля Вашої мами. Пішла мамати більше ви не почуєте - синочок!" - відреагувала Тетяна Подстепная.

"Щиро співчуваю", - написала Ірина Бердинських.

Скріншот коментарів (facebook.com/gordondmitry)

Як раніше повідомлялося, в Черкаській області поховали маму Олега Винника (відео).