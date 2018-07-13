Дівчина побачила Бекхема в авто і вразила несподіваним вчинком (фото)

Фото: Девід Бекхем (instagram.com/davidbeckham)

Фанатка вирішила порадувати кумира своїми формами

Прихильниця відомого англійського футболіста Девіда Бекхема вразила несподіваним вчинком посеред дороги. Інцидент стався в Маямі, США. Колишній півзахисник збірної Англії, ймовірно, був засмучений після того, як англійська збірна вибула з Чемпіонату світу 2018. Деталі інциденту повідомляє The Sun.

Спортсмен перебував у Флориді, щоб зустрітися з торговельною палатою Майамі-Біч.

На шляху до місця зустрічі, коли Бекхем стояв у заторі, його помітила дівчина з іншого авто. Вона висунулася з вікна своєї іномарки і оголила груди.

Скріншот (thesun.co.uk)

Як відреагував колишній футболіст – невідомо. У виданні відзначили, що інші учасники дорожнього руху були в захваті.

Футбольна кар'єра Бекхема почалася після підписання професійного контракту з англійським клубом "Манчестер Юнайтед", в якому він дебютував в 1992 році. Бекхему було 17 років. Протягом спортивної кар'єри він також виступав за клуби "Престон Норт Енд", "Реал Мадрид", "Мілан", "Лос-Анджелес Гелаксі" і "Парі Сен-Жермен". У 2011 році Бекхема визнали найбільш високооплачуваним футболістом світу. У травні 2013 року Бекхем заявив, що йде з професійного футболу.

До речі, відомий український шоумен "сфотографувався" з Вікторією Бекхем.

На знімку Вікторія Бекхем - дружина Девіда Бекхема, демонструвала своїм підписникам речі з нової колекції власного бренду. Фото було зроблено в примірювальній бутіка Victoria Beckham.

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