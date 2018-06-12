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"Династія": Віра Брежнєва поділилася рідкісним сімейним фото

STYLERЗірки        12.06.2018 - 22:55
Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)
Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Мама зірки відсвяткувала 66-й день народження

Відома українська співачка, дружина композитора Костянтина Меладзе Віра Брежнєва, яка веде активну кар'єрну діяльність в Росії, поділилася з шанувальниками рідкісним сімейним фото в честь дня народження матері. Відповідний знімок виконавиця опублікувала на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

На фото співачка разом з родичами, які відсвяткували в Італії 66-й день народження мами Віри Брежнєвої - Тамари Галушко.

На знімку зображена Віра разом з мамою-іменинницею, зі своїми сестрами Анастасією та Галиною, і з 17-річною дочкою Сонею.

"Who run the world?!" – написала під фото зірка.

Фото: Брежнєва з матір'ю, дочкою і (instagram/ververa)

Співачка додала до запису хештег #рашнкардашн і вказала вік героїв знімка – 36-17-33-66-33.

Скріншот поста (instagram.com/ververa)

Скріншот поста (instagram.com/ververa)

Фото прокоментували в мережі:

"Очманіти! Я так розумію це сестри і матуся, такі кльові".

"Три покоління неймовірних красунь".

"Мамуля супер, красуня".

"Династія".

Скріншот коментарів (instagram.com/ververa)

До речі, дочка Віри Брежнєвої вразила схожістю з "зоряною" мамою.

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Теги: Віра Брежнєва
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